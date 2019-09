Caso Jones: testigo que escuchó hablar de cuerpo enterrado fue clave

El testimonio de una mujer, cuya identidad la policía mantiene en reserva, fue clave para esclarecer el crimen de Cristina Jones, la estadounidense que vivía en Punta del Diablo, y cuyo cuerpo apareció este lunes enterrado en el fondo de su casa. Una mujer que declaró en la localidad de Guichón, Paysandú, relató que en la puerta de la escuela a la concurre su hijo escuchó a una de las madres hablar “del caso de la señora estadounidense", a lo que otra comentó que una mujer que mencionó "estaba re cagada porque la habían llevado en un auto negro y la enterraron en el fondo de la casa y en los días de verano es insoportable estar en el fondo por el olor a muerto que hay".

La testigo afirmó que otra persona que cuida al nieto de C, le dijo que "estaban re asustados, que la noche que vinieron de Rocha, C había utilizado el teléfono fijo para comunicarse con C y con R y que pudo inferir que le iba indicando rutas y pasajes evitando los peajes y que C estaba muy nerviosa, transpiraba". Y agregó que "el niño luego de eso tuvo ataques de pánico y que no quiere ir a Rocha".

Esos datos, a lo que se sumaron algunas contradicciones de los implicados en el asesinato permitieron a la fiscal Sandra Fleitas imputarles 180 días de prisión preventiva a la espera del juicio. El principal imputado por homicidio muy especialmente agravado es Alejandro Rodríguez, que fue quien según las pericias forenses estranguló a la mujer de 78 años.

La pericia forense realizada al cuerpo hallado señaló que en el cuello "se observan dos vueltas de cable eléctrico doble, con enchufe en un extremo, surco horizontal incompleto pre-laríngeo, una cuerda de 1 centímetro de diámetro tipo cabo que deja la impronta por encima de labio superior con nudo corredizo a nivel de nuca". También destacó que "debido a la saponificación, que permitió el estado de conservación se observa un surco de estrangulación por debajo de las dos vueltas de cable todo lo que orienta a una estrangulación como causa de muerte".

Junto a Rodríguez fueron encerrados en prisión otras tres personas, dos hombres y una mujer, que colaboraron con el crimen por lo que fueron imputados como cómplices y coautora, respectivamente.

La mujer era pareja de Rodríguez, y oriunda de Guichón. Según relató una testigo, volvió a la casa de Rocha justo el día que Jones desapareció, "lo cual es coherente porque Cristina no la quería allí", dijo la mujer que era conocida de la víctima. Además testimonió que Jones "permitió que Rodríguez ingresara a su casa en la segunda quincena de mayo". Según su relato, le dijo que lo había conocido un año antes en el pueblo y que "tenían un vínculo de amistad y cariño, que ella estaba contenta porque la ayudaba con la casa, los perros y que tomaban alcohol. Nunca le manifestó que fuera el casero, ni le pagara por estar allí".

El 9 de julio de 2018, el hijo de Jones había radicado la denuncia policial de la desaparición de su madre. Al hacerlo señaló que desde el 16 de junio no sabía nada de ella y en la casa había una pareja que se presentaba como "caseros" y le dijeron que Jones se había ido de viaje a Punta del Este "a visitar a su amiga volviendo en un par de semanas".

Ante la policía, que se presentó en la casa luego de la denuncia, la pareja declaró que ella les propuso el trabajo porque se iba a ir de viaje a Punta del Este, "a la casa de una amiga y arreglar unos temas con sus hijos y que no habían podido comunicarse con ella hasta el momento".

Algunos testigos interrogados luego de la desaparición afirmaron que la habían visto por última vez el 7 de junio retirando dinero en un cajero del Chuy. Luego la policía verificó que había retirado $24.000, y que el 14 de junio había concurrido a una veterinaria de Castillos para pagar la última cuota de un perro que había comprado. Además, ese día cobró $ 7 mil de un préstamo que pidió al BROU y que reitró en un Abitab. Una amiga de Jones declaró que el 17 le envió un mensaje de Whatsapp que le figuraba como leído. Al día siguiente recibió un mensaje "apagar" y el siguiente mensaje en el que le preguntaba dónde estaba, no le llegó. El 9 de julio, volvió a llamar y Rodríguez le respondió que estaba allí como casero.

La Fiscalía cree que los implicados querían quedarse con la casa.