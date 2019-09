Una carta y un vínculo sentimental: lo que se sabe de la mujer asesinada en Rocha

Una carta encontrada en un medio tanque de la casa de Janice Schroll, la ciudadana estadounidense denunciada como desaparecida y asesinada en el balneario La Esmeralda en Rocha, da cuenta que el hombre acusado por el homicidio mantenía una "relación sentimental" con la mujer, según el fiscal de Rocha a cargo del caso, Jorge Vaz.

La jueza de Rocha Andrea Cayeux dio lugar al pedido del fiscal y formalizó al hombre de 37 años con 180 días de prisión preventiva por un delito de homicidio muy especialmente agravado. El hombre fue imputado por matar a la mujer de 70 años, quien residía en el balneario rochense y fue encontrada muerta el sábado en el fondo de su casa, enterrada y tapada por una pila de leña. Junto al cuerpo había varios documentos que pertenecían a la víctima, informó Telenoche y confirmó El Observador con el fiscal.

Según Vaz, el hombre dijo ante la Policía que trabajaba en la casa de Schroll pero en la declaración ante el fiscal aseguró que estaba viviendo allí, aunque "nunca fue muy claro ni preciso". En tanto, Vaz aseguró que el hombre y la mujer tenían una relación sentimental, dato que se desprende de la investigación. Durante el allanamiento, la Policía encontró en un mediotanque una carta escrita en inglés con la firma de la mujer, en la que "le decía cosas que dejaban en claro la relación". Sin embargo, el hombre lo negó.

Según pudo constatar el fiscal, en febrero de este año el hombre fue imputado por estafa y enviado a la cárcel de Campanero por tres meses, donde recibió la visita de Schroll en reiteradas oportunidades.

El acusado dijo a la Policía de Rocha que había trasladado a Schroll hasta la terminal de ómnibus porque viajaría a Buenos Aires. Sin embargo, información primaria de la Policía indica que la mujer no había salido del país por ningún paso de frontera oficial.

La última vez que la vieron fue el 18 de julio, cuando hizo una denuncia por el robo de su auto, y estaba junto al hombre.

"El 17 de julio dejó de publicar en Facebook, y era muy activa en esa red, por lo que sus familiares en Estados Unidos notaron que pasaba algo raro, porque no lograban comunicarse con ella". La familia realizó una denuncia por medio de la Embajada de Estados Unidos, informó El País.

"A mi juicio, el asesinato fue para quedarse con las cosas de ella, de hecho lo hizo porque se quedó con la casa, con el auto, y empezó a vaciar las cuentas bancarias", dijo Vaz.

Para el fiscal, el hombre se aprovechó del "contexto de fragilidad de la mujer". "Era muy cerrada, no hablaba español y estaba aislada de sus vecinos por ese motivo", indicó. Además, explicó que la zona es muy agreste y Schroll no tenía familiares en Uruguay. "Seguro pensó que no se iban a enterar", sostuvo.

Un "hombre culto"

Una de las razones por las cuales se pidió la formalización es el riesgo de fuga. "Es una persona que se sabe manejar a nivel internacional, estuvo en Brasil. Es muy culto, maneja bien el inglés y tenía chances de poder fugarse".

Cuando se le tomaron declaraciones, el acusado negó todo y utilizó una coartada "poco creíble", según el fiscal. "Dijo que ella se había ido de viaje, pero que no supo cuándo, aunque aseguró que la llevó hasta la entrada del balneario para tomar un ómnibus. La empresa que mencionó no pasa por ahí", dijo el fiscal.

El cuerpo fue encontrado luego de una inspección más exhaustiva, cuando un policía encontró una media y una pierna humana debajo de un montón de leña.