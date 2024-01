Cata Ferrand vuelve al carnaval en la conducción de un tablado y estrena desafío: "Me emociona"

Este viernes 26 de enero, Catalina Ferrand vuelve a dejar de lado su rol de espectadora de carnaval para ser protagonista, como cuando en 2020 integró la revista La Compañía. Esta vez para ejercer otra responsabilidad: será la presentadora de los espectáculos en el tablado Del Parque, que funcionará como era clásico especialmente a mediados del siglo pasado, sobre la calle, frente al estadio Luis Franzini.

Habitual espectadora de los espectáculos de carnaval, sólo una vez integró un conjunto —cuando La Compañía obtuvo el vicecampeonato— y ahora debutará como animadora de un tablado.

El tablado Del Parque, uno de los 30 en los que actuarán este año los conjuntos, vuelve a funcionar luego de la pandemia por covid.

Sus directores, Jorge Iglesias y Diego Fachelli, en noviembre le hicieron la propuesta a la comunicadora y actriz, quien aceptó el desafío.

Catalina Ferrand en La Compañía.

Del Sporting al tablado Del Parque

“Acepté cuando me estaba yendo de vacaciones. Varias cosas facilitaron la decisión, como que el tablado va de jueves a domingo y no todos los días; el horario, porque es muy familiar, arranca a las 20 y termina a medianoche; y el lugar del tablado, porque siempre fui al Sporting que cerró hace muchos años y que ahora en esa zona haya un tablado y yo pueda ser parte me entusiasmó”, contó.

“Es un honor que piensen en una para un rol relacionado con algo tan importante en la cultura, como lo es el carnaval, me emociona y me suma para algo que me gusta, muchos perfiles en una mujer”, reflexionó.

Recordó que en 2020, cuando fue una de las figuras en La Compañía, le tocó actuar en la última vez que funcionó un tablado en ese mismo lugar, frente al estadio del club Defensor Sporting.

“Ser parte de ese tablado es algo que me seduce, me encantó la idea y estoy muy entusiasmada, con mucha ilusión y expectativa”, dijo.

Otro elemento clave, señaló, fue haber recibido la propuesta de gente que definió como “muy seria, laburadora, que sabe mucho de esto y con quienes me siento muy cómoda”, aludiendo a Iglesias y Fachelli, con quienes ya tuvo experiencias de trabajo en el ámbito teatral.

“A esta altura de mi vida, cuando hay propuestas, siempre tengo muy en cuenta para aceptar que sean desafíos lindos y que me den seguridad”, complementó.

La Compañía en 2020.

Profesionalismo y corazón

Ferrand admitió que obviamente presentará a todos los conjuntos con el máximo profesionalismo, cariño y respeto, pero que será especial cuando deba dar paso a la actuación de La Compañía.

“Mi corazón estará con esa revista toda la vida, me dieron esa preciosa oportunidad de salir en carnaval, es un conjunto muy entrañable para mí, quiero mucho a Jean Claude (su director) y recuerdo con gran cariño el espectáculo Todos somos Ana (el nombre de la madre de Jean Claude, quien había fallecido por cáncer; lo relacionado con esa enfermedad fue el eje temático del espectáculo), además pude trabajar con un íntimo amigo como Alejandro Martínez y con una grande como Cristina Cabrera, fue un año muy redondo”.

También será especial, advirtió, cuando deba presentar conjuntos en los que participan sus amigas, como Denise Casaux y Leti Cohen (Los Muchachos), Lucía Rodríguez (Asaltantes con Patente) y Jimena Vázquez (Nos Obligan a Salir).

Juan Samuelle

La Compañía en 2020.

Con hinchada propia

En los últimos años, comentó, seleccionaba algunas noches para ir al Teatro de Verano y ver carnaval. Este año será diferente: podrá ver a todos los conjuntos, porque todos pasarán por ese tablado. Lo hará, algunas veces, con sus hijas y amigas en la platea, y cada vez que su actividad como periodista deportivo se lo permita también estará Federico Buysan: “Es un gran esposo, padre y compañerazo, no me lo imagino en casa viendo una película si no tiene nada que hacer y yo estoy trabajando, ya me pasó durante las obras de teatro”.

Finalmente, opinó sobre otra novedad del carnaval 2024, la participación de Paola Bianco como presentadora de espectáculos, en su caso en el Teatro de Verano y junto a Álvaro Recoba: “Me parece algo muy bueno”, consideró, y añadió que observa una movida de prestigio al clásico rol del presentador, con más presencia femenina, manteniéndose gente que tiene mucha experiencia y valor, y otros que se van sumando.

Juan Samuelle

La Compañía en 2020.

Yambo, la primera

La comparsa Yambo Kenia, este viernes 26, será el primer elenco al que Ferrand presentará. Sucederá a la hora 20, en el tablado ubicado sobre la avenida Requena y García, en el Parque Rodó. Hay un solo precio de la entrada, $ 260, con beneficios con tarjetas OCA y OCA Blue y para socios de Médica Uruguaya, Emergencia Uno y TCC. Hay capacidad para 1.500 espectadores y se anuncia una plaza de comidas con muchas variedad, incluyendo propuestas para consumidores veganos y vegetarianos.