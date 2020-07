Catherine Fulop sobre el video viral de Oriana: " Las madres somos el gran trauma de nuestros hijos"

Un buen look y mucho maquillaje. Si parece natural y sin planificación detrás, mejor. Meter panza, cuidar que la piel se vea bien tersa. Buscar la pose más favorecedora. Y el toque final: un buen filtro que tape todo tipo de imperfecciones que puedan llegar a quedar. ¿Suena agotador? Probablemente lo sea. Pero es la realidad de miles de jóvenes (y no tanto) que cargan con presiones sobre su imagen en redes sociales.

No obstante, a medida de que las plataformas virtuales se llenan cada vez más de imágenes que alimentan cánones de belleza pretenciosos y exigentes, cada vez más mujeres se animan a decir: esto no es real.

Es por eso que mensajes como el que dio la semana pasada Oriana Sabatini son tan valorados. El viernes, la modelo y actriz argentina se convirtió en tendencia luego de publicar un video al natural donde se mostró en ropa interior señalando "imperfecciones" -con lo relativo que es este concepto- de su cuerpo.

Junto al video, que tuvo más de ocho millones de reproducciones en menos de una semana, la hija de Catherine Fulop publicó un contundente mensaje donde contó sobre los trastornos alimenticios que padece desde hace años. "Ayer tuve un atracon, con lo cual hoy seria inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No se si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiro, pero hace mucho tenia ganas de subir algo asi", comenzó.

"Despues de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracon, hoy me pinto subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me queria sacar ese peso de encima. No vengo aca a darles ninguna lección, ni a convertirme en una guru del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenisimo; es lo que a mi hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor. Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrias, claramente un poco de celulitis y ESTA BIEN; a esta altura me animo a mostrarme si porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras me encanta como sali en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande", concluyó la modelo.

Y entre los cientos de comentarios positivos que recibió Sabatini, estuvo el de su madre: "Mi bebé bella, quiero que sepas que te amo ❤️ estoy muy orgullosa de ti y como te manejas en tu vida, la madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti, vas por muy buen camino hija".

Además de su mensaje en Instagram, la actriz venezolana se refirió al tema en una entrevista con Los ángeles de la mañana y contó que la publicación de su hija, que ahora vive en Italia junto a su novio Paulo Dybala, la sorprendió. “Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión”, dijo la conductora y agregó: "Ver el posteo a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella”.

Fulop también admitió que al principio ni ella ni el padre de su hija, Ova Sabatini, eran conscientes de lo que transitaba Oriana. "Uno no terminaba de darse cuenta de si realmente era así", dijo la venezolana y ejemplificó que siempre le preguntaban si había comido y, aunque a veces la veían "más flaquita" no le llamaba tanto la atención porque tanto ella como su marido eran muy delgados de jóvenes y lo asociaba más a una cuestión genética. "A veces la veía flaquita, pero como Ova y yo éramos flaquitos cuando éramos chicos... Incluso se burlaban de mí porque era flaca”, indicó.

La madre de la cantante destacó que quienes identificaron que a su hija le pasaba algo fueron sus amigas. "‘No está comiendo', me decían. Y yo decía ‘¿de verdad?‘. Y le preguntaba: ‘¿Ori, comiste?‘. Después uno se da cuenta porque ella empezó a pedir ayuda”, detalló. Desde ese entonces, su hija recibe ayuda de una nutricionista.

"Como padres, lo hemos sufrido junto con ella”, afirmó Fulop y recordó que cuando Oriana era adolescente le pidió que le comprara el libro Abzurdah, de Cielo Latini y que lo tenía como “guía”. “Cuando me lo pidió, se lo compré, pero no sabía de qué era. Me enteré después... A veces los padres tenemos que tener cuidado. Ella lo tomó como un referente”.

Desde su experiencia, Fulop sugirió que “los padres tienen que estar más atentos” y acompañar a sus hijos. “Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”, expresó.

Entre las repercusiones que levantó la publicación de Oriana, algunas hicieron referencia a las posibles presiones que pude haber sentido al compararse con su madre. “Yo creo que eso para ella también debió haber sido muy duro. Capaz que ella me vio a mí, que uno lo hace sin querer, pensando que uno va a dar el ejemplo”, apreció Fulop y explicó que en su casa “la comida nunca fue una obsesión”.“Sé que las madres somos el gran trauma de nuestros hijos”, concluyó la actriz.