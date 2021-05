Cavani y los por qué de seguir Manchester United: la motivación de sus compañeros y una canción inspirada en ABBA

El lunes fue más movido que de costumbre para Edinson Cavani ya que firmó su nuevo contrato hasta junio de 2022 con Manchester United.

El futbolista uruguayo brindó una entrevista a la página web del club en la que sostuvo entre otras cosas, por qué decidió permanecer en la institución, el apoyo del cuerpo técnico encabezado por Ole Gunnar Solskjaer, el pedido de sus compañeros para que se quedara y el canto que desde hace un tiempo le dedican los hinchas -con una canción histórica del grupo sueco ABBA-, pese a que aún no pueden ingresar a Old Trafford debido a la pandemia mundial por coronavirus.

"Sinceramente, la motivación para quedar aquí, para seguir aquí en este club, es el simple motivo de lo que es el club, de lo que es Manchester United. Del cariño que me ha dado la gente que trabaja aquí adentro. Del cariño que se ha generado con el pasar de los días, el pasar de los meses. Con los fans, con los compañeros. Sinceramente, se ha ido creando un grupo humano cada vez más lindo Son cosas que uno las nota, las siente. Y es lo que te motiva también a decir, ‘Bueno, quiero seguir aquí una temporada más, quiero seguir dando lo mejor de mí’. Y esperando de que todo funcione para tener alegrías junto a este club, por la confianza, y junto a mis compañeros", explicó el futbolista uruguayo.

Oli Scarff / AFP

Cavani anotó hasta ahora 15 goles con esta camiseta

Consultado acerca de si fue importante para seguir el apoyo que tuvo del técnico, agregó: "Sí, también fue un factor importante en el momento de llegar aquí cuando tuve la charla con el entrenador, cuando me expresó su confianza, lo que él sentía, lo que él pensaba de mí. Y bueno, eso con el tiempo y el pasar de los meses, lo fue confirmando, me lo fue demostrando. No solamente la confianza en los partidos, sino que la confianza en los medios de comunicación. Y son cosas que, cuando uno recibe cariño, no solamente de la gente, sino también de los compañeros y del cuerpo técnico, uno tiene más ganas de dar aún más del 100%. También hubo muchos compañeros del equipo que me decían, ‘¡Edi, no te podés ir! ¡Edi, quedate! ¡Edi, seguí con nosotros! ¡Edi, nosotros te queremos!’ Y son cosas que sinceramente tú las sientes, te motivan a seguir, sabes, a seguir un poco más, a querer dar más aún para el equipo. Y lo quería decir".

Una de las tantas canciones conocidas del grupo sueco ABBA que fue muy popular en las décadas de los años de 1970 y 1980, se titula "Gimme, gimme, gimme". lo que significa "Dame, dame, dame".

Los hinchas de Manchester United, pese a que no pueden ingresar aún a ver al equipo en Old Trafford, la parafrasean cambiando la letra: "“Give it, give it, give it to Edi Cavani”…y la agregan "... “Pass him the ball, you score in the goal", que en castellano significa "Dásela, dásela, dásela a Cavani"... "Pasale la pelota que hacés el gol".

Respecto a esto, Cavani sonrió y dijo: "Sí, lo escuché. La canción me la cantaba siempre uno de los chicos que trabajan aquí en ropería. De los que dan la ropa. Al poquito tiempo que llegué aquí. Y siempre que pasaba de lado, siempre me la cantaba y realmente me hacía reír porque era una canción que el ritmo era lindo. Y con el tiempo escuchaba a los fans, que cantaban esta canción. Es mucha alegría, te sientes alegre, te sientes feliz por esas cosas que te demuestra el pueblo, que te demuestra el hincha".

AFP

El uruguayo es uno de los preferidos de la hinchada de Manchester United

Y terminó explicando también que pretendía quedarse para jugar en Old Trafford con gente en las tribunas.

"Es una de las cosas que pensaba mucho, querer jugar en Old Trafford con su gente. Sería para mí un sueño, sinceramente sería algo maravilloso. Por eso también uno quería vivir esa experiencia. Y bueno, esperemos que se puedan vivir lindos momentos, que puedan quedar en el recuerdo", expresó el uruguayo.