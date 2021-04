Celso Otero: "Variar el fixture de las Eliminatorias no parece confiable, aunque llorisquear no sirve de nada"

El cuerpo técnico de la selección uruguaya encabezado por el Maestro Óscar Tabárez, tenía todo previsto en marzo pasado para enfrentar por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 a Argentina como visitante y a Bolivia como local. Al suspenderse esas etapas debido a que los clubes europeos pidieron a FIFA no enviar a sus jugadores hacia Sudamérica por los aumentos de casos positivos de covid-19, este viernes, como informó Referí, se votó con la FIFA que habrá un cambio en el fixture.

De esa manera, cuando en junio se retome la competencia, Uruguay jugará las fechas 7 y 8 en lugar de las previstas 5 y 6, y lo hará ante Paraguay como local y Venezuela de visitante, lo que cambia toda la logística preparada.

Además, se habla de jugar dos fechas triples en setiembre y octubre, mientras, entre medio, en junio se disputará la Copa América en Argentina y Colombia.

Para hablar de estos cambios, Referí dialogó este sábado con Celso Otero, ayudante técnico del Maestro Tabárez, quien demostró su disconformidad con el cambio de fixture.

“Esperábamos comenzar la actividad en junio sin inconvenientes. Ahora será de otra manera y lo decidieron las autoridades y entre ellas están las de nuestra Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que tenían la misma visión que nosotros en cuanto a los procedimientos, pero que en un ámbito general, debieron aceptar la mayoría y la mayoría determinó eso”, comenzó diciendo Otero.

Consultado acerca de si este cambio complica los planes que ya tenían previstos, dijo: “Si analizamos cómo se llegó al fixture primario, fue después de reuniones bastante frecuentes, que la única solución que conformó fue el sorteo puro y tanto fue así, que se hablaba de visitar a Argentina y a Brasil para que nadie las tuviera continuadas, pero que finalmente primó el sorteo. Y ese sorteo es el que tendríamos que haber seguido. Esta variación, cambia el fixture”.

El cambio de fixture votado el viernes, no estaba en los planes del cuerpo técnico celeste.

“Teníamos una logística armada para ir a Argentina y recibir a Bolivia. Un montón de trabajo que siempre avanzamos para que podamos recibir a nuestros futbolistas en situaciones más que difíciles, se fueron a tierra. Te cambian los rivales y todos los avances que habíamos hecho respecto a ellos, se caen a la nada, y tenemos que generar una logística mucho más compleja porque no es lo mismo ir a Santiago del Estero que ir a Caracas. Además, varía el fixture, cosa que no parece confiable desde el punto de vista del procedimiento. Porque jugar, se va a tener que jugar igual en esta fecha”.

En junio, la selección nacional deberá afrontar muchos partidos. Enfrentará a Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias, luego viajará a la Copa América en la que jugará contra Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. Todo en un lapso de 24 días.

Respecto a ello, así opinó Otero: “Todas esas cosas van en detrimento de nuestra mejor condición de preparación y tenemos que exigir a nuestras autoridades una organización que no teníamos tan prevista. Nosotros íbamos a jugar con Argentina de visita (por Eliminatorias en el fixture original de marzo), veníamos a jugar aquí con Bolivia e íbamos a iniciar la Copa América en Argentina. Ahora, va a ser diferente. Tenemos que jugar aquí con Paraguay, viajar a Venezuela, volver de allí y hacer unos días previos a ir hacia Argentina para la Copa. Todo muy diferente a lo que habíamos estructurado. Y en estos tiempos, hacer cambios tan radicales con las exigencias que tiene todo el mundo para entrar y salir, para cuarentenas eventuales, para tratamientos de cada considerando de cada país desde el punto de vista sanitario, lo visualizamos como un gran inconveniente. Ahora, dejar de jugar no vamos dejar, llorisquear no sirve de nada y es parte de esta realidad que vamos a tener que gestionar”.

Otero admitió que tienen comunicación abierta y permanente con los neutrales de la AUF. “Nuestra única propuesta era que se mantuviera el fixture habitual, no contemplaba cambios de otra naturaleza. No entendemos justificativos, pero hay que aceptarlo”.

Según lo votado el viernes, habrá una triple fecha de Eliminatorias en setiembre y octubre y allí se reprogramaron los partidos contra Argentina (para setiembre) y Bolivia (para octubre).

El fixture quedó así: en setiembre se jugaría ante Perú de visita, Ecuador de local y Argentina en Santiago del Estero, en tanto que en octubre los tres partidos serían contra Colombia de local, Brasil de visita y Bolivia en el Centenario.

Para esto fue que la Conmebol le pidió a la FIFA más días para que los clubes europeos cedan a sus futbolistas, algo que el presidente Gianni Infantino se comprometió a hablar.

No obstante ello, Otero no es muy afín a hablar de esas dos triples fechas.

“No me atrevería a hacer futurología en este momento. Antes de marzo, jugábamos en marzo y después no se jugó. Ahora surge esto del cambio de rivales, la Copa América. Creo que hablar más allá de los próximos días es una eventualidad muy efímera”, sostuvo.

A su vez, la semana próxima el cuerpo técnico celeste deberá brindar 50 nombres de una lista primaria para la Copa América.

“La Copa América tiene un reglamento que contiene esa lista provisional y se la daremos a la Conmebol. Pretendemos que sea reservada como en otras oportunidades. No sabemos cuál será el comportamiento de Conmebol”, indicó el ayudante técnico de Tabárez.

Consultado acerca de las vacunas que consiguió la Conmebol para inocular a los futbolistas, Otero expresó: “Vacunar es todo muy positivo. La mayoría de los jugadores que están en Europa están sin vacunar por su franja etárea. Entonces, que tengamos la oportunidad de vacunar, nos ayuda mucho a tener una estabilidad de plantel. Porque puede pasar lo que sucedió en la fecha pasada de Eliminatorias con Brasil en donde un contagio generó una red de contagios”.

A la hora de hablar del futuro de Edinson Cavani que al momento aparece en un ida y vuelta con Manchester United y existe la posibilidad de que juegue en Boca Juniors, sostuvo que “Cavani nos preocupó cuando estaba sin equipo y cuando estaba cursando un covid y a la espera de solucionar su aspecto contractual. Ahora tiene equipo, ha demostrado vigencia y lo esperamos con los brazos abiertos”.

De todas maneas, el delantero celeste se perderá los juegos contra Paraguay y Venezuela (se iba a perder los partidos ante Argentina y Bolivia si se hubiera mantenido el fixture de las Eliminatorias), debido a la suspensión de dos partidos que sufrió por su expulsión contra Brasil en el Centenario en noviembre pasado. A su vez, Nahitan Nández tampoco estará ante los guaraníes porque debe cumplir un compromiso de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Otero sostuvo que “esto es todo muy cambiante. Si hubiéramos hablado en marzo de que se iba a jugar la fecha 7 y 8 en lugar de la 5 y 6, te hubiera dicho que era impensable. Pero bueno, sucedió. Lo mismo pasa con las triples fechas y todo lo que se está hablando. Si los clubes europeos no confían en el comportamiento del fútbol sudamericano y no nos dan los jugadores, y esto de la Superliga que ya era una intención, se reflota, lo que va a haber será un gran conflicto en todas las áreas deportivas porque las pérdidas económicas han llevado a que todo se justifique”.