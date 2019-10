Cena afuera y tiempo con la familia: recargar pilas antes de la despedida mundialista

Los Teros cortaron un poco con la rutina de entrenamientos el martes por la noche y se fueron a cenar a un restaurante típico japonés. Sin uniforme de la selección, y como un momento extra rugby. Para estar juntos y disfrutar de una de las últimas noches libres del torneo. Disfrutar del grupo, uno de las mayores virtudes de este equipo mundialista, y parte del secreto de su buen rendimiento.

El equipo entrenó por la mañana, pero el miércoles tendrá la mañana un poco más libre, y hará análisis de video a las 11. El entrenamiento se cambió para la tarde, teniendo en cuenta que el partido del domingo ante Gales será más tarde que los anteriores, a las 17-15 en lugar de 14.15.

“Esta bueno que sea más tarde. Jugar a las 14 te implica empezar el día muy temprano. Tenés el desayuno, la activación y una especie de almuerzo, porque a las 11 de la mañana almorzar no es mucho, se le llama comida pre partido, porque después ya nos vamos al estadio. Es necesario adelantar todo el dia en pocas horas de la mañana”, explicó a El Observador el centro Andrés Vilaseca.

La expectativa en cuanto al equipo sigue estando en al situación de Mateo Sanguinetti, quien se viene recuperando de un pequeño desgarro, y será probado e miércoles. El equipo deberá darse 48 horas antes del partido, o sea a las 5.15 de la mañana del viernes en horario uruguayo.

El tifón

La actualización climática del martes trajo buenas noticias para Uruguay. En principio el impacto del tifón Habiris sobre sueño japonés se movería más hacia el centro, en la zona de Tokio, y sería el sábado, lo que achica las posibilidades de una suspensión del partido ante Gales, que derivaría en un empate 0-0.

“Todavía es demasiado pronto para predecir completamente el movimiento y el impacto de la tormenta, sin embargo, el último modelo realizado por nuestros expertos en información meteorológica indica que ahora está dirigiéndose al norte y al este y traerá fuertes vientos y fuertes lluvias a Tokio y sus alrededores el 12 de octubre. La seguridad pública y de los equipos es nuestra prioridad número uno. Si bien contamos con planes de contingencia sólidos para los partidos de grupo, dichos planes, de ser necesarios, solo se llevarán a cabo si se puede garantizar la seguridad de los equipos, los aficionados y la fuerza laboral. Sería inapropiado comentar sobre cualquier plan de contingencia en esta etapa”, expresó World Rugby en un comunicado.

Frases de la conferencia de prensa (Rugby News Service)

Santiago Arata (URU)

Acerca de las expectativas vigentes:

"Desde que arrancó el torneo que las expectativas son altas y las seguimos manteniendo. El equipo no se queda quieto y quiere seguir construyendo historia y seguir shockeando con sus herramientas y su energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de la que emana el equipo mismo, la que mantiene al grupo unido y con ganas de más. Somos una familia que está disfrutando este Mundial tremendamente".

Acerca de cómo quieren irse de Japón:

"Queremos hacer un buen partido ante un rival que ya sabemos lo duro que va a ser. Independientemente de quiénes sean los que jueguen para Gales. Nos queremos ir de Japón con la frente en alto".

Acerca del nivel de rugby de Uruguay:

"El nivel de rugby lo tenemos. Nos falta seguir dando pasos en ajustar detalles y en más competencia contra equipos del Tier 1. Eso te hace crecer. Es duro no tener eso pero considero que estamos bien encaminados, mucho más que antes. Tenemos que seguir dando todo para conseguirlo".

Rodrigo Silva (URU)

Acerca de las sensaciones que le genera el equipo:

"El nivel de juego que hemos demostrado a mí, me llena de orgullo y me da gusto que lo podamos llevar a cabo. Habíamos venido con todo listo para ganar dos partidos y si bien ganamos uno, la sensación de satisfacción por lo bueno que hemos hecho es grande. Del partido contra Australia, ¿qué puedo agregar? Jugamos un gran primer tiempo y le jugamos de igual a igual a un equipo que debe ser de lo mejor en ataque del certamen y del mundo. Y cuando pasan esas cosas es que te atrevés a soñar y a pensar que no es una locura que cada vez estamos más cerca. Nos falta mucho, pero dimos muchos pasos adelante".

Acerca del partido ante Australia y ante Fiji:

"Si tengo que elegir entre haberle hecho ese primer tiempo tremendo a Australia o el partido de Fiji, me quedo con el partido de Fiji".

Acerca de terminar sus estudios:

"El año que viene tengo que terminar mis estudios sí o sí. Está la temporada de la MLR (juega en Austin Elite) en medio de todo, es verdad, pero me falta muy poco para recibirme y los quiero terminar".



Joaquín Pastore (URU) - Entrenador asistente

Acerca de las diferencias entre profesionales y semiprofesionales:

"La diferencia entre los jugadores profesionales que tiene Uruguay en su selección y los que no lo son, es pura y exclusivamente, el entrenamiento "invisible", que es el descanso, fundamentalmente. La parte física y la parte técnica son de la misma calidad y hasta me atrevería a decir que la que llevamos adelante en Uruguay es excelente y no tiene nada que envidiarle a ningún equipo profesional top. La llegada de la Liga Sudamericana seguramente nos vaya a ayudar a que ese caudal de jugadores que van a ser profesionales tengan ya sí, todo bien determinado para que podamos tener a todos bajo el mismo régimen definitivamente".

Acerca de la convicción del equipo:

"Hay una convicción tal, en todo sentido en este plantel, que tenemos en claro lo hecho, lo que hay que corregir y en lo que hay que seguir así y aún mejor. Hemos hecho un análisis pormenorizado de muchos de los pequeños objetivos en diferentes áreas del juego y en general, que nos habíamos puesto, y todavía nos queda un partido para poder cerrar ese análisis con más justeza. Hoy, hasta acá, estamos conformes, pero no nos conforma eso".