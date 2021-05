César Vega no se vacunó y dice que “cumplió el objetivo” de que se sepa

El diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y declarado anti vacunas contra el covid-19, César Vega, había sido agendado en el Ministerio de Salud Pública para inocularse entre abril y mayo. Y el martes 11 a las 14 horas tenía hora para recibir la segunda dosis en el Hospital Escuela del Litoral de Paysandú, ciudad de la que es oriundo.

Pero, como constató El Observador, no se presentó en ese horario ni en el correr del día. El legislador estaba en Montevideo –donde vive y trabaja– y no se movió de allí.

El ecologista de 58 años estaba inscripto entre las 700 a 800 personas que debían inocularse ese día en la zona dispuesta para esos efectos en ese hospital, un área que comprende la parte posterior del centro médico en el que se organizaron dos puestos de vacunación acompañados por las carpas militares en las que los vacunados esperan los 15 minutos antes de retirarse.

Las tres personas apostadas en la recepción de los agendados –“pensé que nos iban a hacer una nota a nosotros”, dijo una de ellas–, confirmaron que Vega estaba en la lista para aplicarse la segunda dosis, pero no tenían conocimiento sobre si había aparecido para la primera.

Al finalizar la jornada de vacunación de ese martes, a las 20 horas, una encargada del lugar señaló que, si bien “no es ético” dar nombres sobre quién se vacunó o no, no se constató la presencia de Vega.

De cualquier modo, la ausencia del diputado en el hospital sanducero estaba dentro de lo previsto. Cuando se conoció, a principios de abril, que estaba agendado –al igual que el abogado Gustavo Salle Lorier, otro anti vacunas–, Vega rechazó haber realizado esa gestión –para lo que se precisa registrar cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Y esta semana, en diálogo con El Observador, confirmó que el martes estaba en la capital.

Además la denuncia presentada a principios del mes pasado en Delitos Informáticos no prosperó, pero a criterio de Vega surtió el efecto de dejar en claro que el excandidato presidencial no efectuó la reserva.

El diputado se refirió a la denuncia presentada el viernes 2 de abril en el Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol. “Al final no se llegó a ningún resultado, no tuvo ninguna consecuencia”, aseveró. Sin embargo, “lo mío era hacerlo público y que se supiera que no me había anotado, que no tenía nada que ver con esto”. Por eso “cumplió el objetivo”, remarcó el diputado Vega.

El ecologista se mantiene firme en su postura de rechazar la vacuna contra el covid-19, y se basa en los estudios realizados por la FDA (la agencia estadounidense de medicamentos) en torno a las vacunas de Pfizer y Moderna. “Los tengo y cualquier persona puede acceder a ellos. No dan ninguna garantía de lo que pueda pasar al aplicarte la vacuna”, afirmó Vega.

En un video divulgado en Facebook a fines de marzo, el líder del PERI puso incluso en duda las afirmaciones del virólogo Gonzalo Moratorio acerca de la seguridad de las inoculaciones contra este coronavirus.

En una transmisión en vivo por esa red social, Vega dijo que “no hay ninguna seguridad” con las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna. Además interpeló directamente al científico destacado por la revista Nature por desarrollar en Uruguay un kit diagnóstico de covid-19. “Señor Moratorio, usted lo debe saber, porque usted no tiene ningún dato de más de cuatro meses de estudio, de seis, póngale, si quiere, le regalo dos meses”, le dijo.

En enero pasado, el Institut Pasteur explicó que las vacunas de ARN “inoculan una molécula llamada ARN mensajero (ARNm) que contiene instrucciones para que nuestras células fabriquen la proteína característica del SARS-CoV2 y eso alerte al sistema inmune. Luego, el ARNm se degrada y desaparece de la célula, sin provocar cambios”.

Este ARNm “no modifica el genoma”, añadió el Pasteur en su cuenta de Twitter. “Es una molécula que se degrada fácilmente y que permanece en el citoplasma de la célula, por lo que no entra en contacto con el ADN, que está en el núcleo”, explicó el instituto.

Uruguay lleva un mes y medio con su plan de vacunación contra el covid-19, tiempo en el que se han administrado más de dos millones de dosis. El gobierno uruguayo apunta a llegar al 60% de la población inoculada para alcanzar la inmunidad colectiva frente a esta pandemia.