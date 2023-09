Chengue Morales contra todos: Alonso, Scotti, Balbi, Lugano, Tata González y la selección uruguaya

Richard “Chengue” Morales, el exfutbolista, consideró que el paro en el fútbol uruguayo “fue en vano”, que fue levantado por la “presión mediática” y que en un mes puede volver a detenerse la actividad "porque no se arregló nada" y solo se "emparchó".

El exdelantero consideró que Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Diego Scotti, de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), “les mintieron” a los futbolistas, según declaró este viernes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“(El paro) se podría haber evitado si la Mutual hubiese tenido el compromiso que había prometido a los jugadores, de aumentarle el 75% a los jugadores de la B cuando hicieron la campaña. Lo que pasa que a mitad del camino no tuvieron el dinero”, dijo. “Lo que hicieron mal, para mí, fue que Alonso de su bolsillo y del bolsillo de los clubes le diera los $ 7.000 de aumento a los jugadores, por lo que los jugadores quedaron a media contentos o a media con mucha duda porque no llegaron a lo que le había prometido, que era el75% del salario de la B. Esa era la campaña de la Mutual”.

“El problemas es, siempre digo lo mismo, que Scotti y Alonso son socios y cuando llega el momento que los clubes se ponen de punta, es muy difícil pelearte con un amigo y un socio y decirle no puedo más con esta situación. Por eso fue el paro”, agregó.

El Chengue consideró que Alonso y Scotti “mintieron” a los futbolistas. “Negociaron los $ 7.000, que se los dieron en negro o por fuera, a mí no me interesa eso si le llega al jugador, pero sí que se hagan cargo de los aportes y esas cosas que los jugadores las tiene que tener... Pero el tema es que es mintieron a los jugadores diciéndoles que les iban a dar el 75% que nunca le dieron. Y creo que no van a llegar con este aumento. Entonces creo que el paro fue medio en vano, porque los jugadores no consiguieron nada de lo que están pidiendo".

Consultado sobre por qué se levantó el paro, señaló que fue por la “presión mediática”. “No les queda otra solución para seguir negociando en una negociación que no va a tener final. Y no sé si en un mes y medio no hay un paro de vuelta”.

El exdelantero también se refirió al comunicado que sacaron los jugadores de la selección uruguaya.

“Vi un comunicado de los jugadores de la selección, que son socios de la AUF y se llevan un 50% de lo recaudado, si somos tan solidarios como creemos que somos, con un pedacito de cada jugador de la selección se hubiera solucionado el problema”, dijo.

"Los jugadores de la selección no tienen ni idea de lo que pasa en el fútbol uruguayo”, agregó.

Las declaraciones de Balbi

El Chengue habló también de las declaraciones que hizo el presidente de Nacional, Alejandro Balbi.

“Como puede decir que Balbi salga a decir que Nacional es imparcial y está con todo el mundo. Ale dale, dejate de joder, tenés que decir las cosas como son, o estás con uno o estás con otro”, comentó.

"Balbi está con Alonso y yo lo pruebo. Esa es la verdad. Yo sé con quién está uno y con quién está otro".

Su relación con Diego Scotti

Morales se refirió a su relación con Diego Scotti y señaló que tiene prohibido el ingreso a la MUFP. "Scotti no puede salir a decir que a mí me invitó a la Mutual cuando tiene un documento que dice que los exjugadores no pueden entrar, avalado por los propios jugadores. ¡Qué no le mientan más a los jugadores y a la gente!".

"Con Scotti tenía buena relación porque yo te peleaba los premios en Nacional, con (Eduardo) Ache, que vos le tenías miedo”, dijo, hablándole a su excompañero en los tricolores. “Vos venías y me decías 'hay que pedir más'. ¿Te acordás Scotti o no te acordás? Vos, Scotti, no podés chocar por tus compañeros con Alonso y con nadie porque ganan tres veces más que los jugadores de la B. Está bien que ganen $ 120.000, pero que los jugadores de la B ganen $ 120.000”.

Consultado sobre por qué había ganado la lista de Scotti en la Mutual, respondió: “Te explico por qué ganan: porque le mienten a los jugadores. El aumento que reclaman hoy lo prometieron hace dos años. ¿Dónde está el aumento que prometieron en la elección?”

“¿Si querés tener un dialogo conmigo porque no me dejás entrar?”, dijo el Chengue. “Yo no soy boxeador, no ando con revolver en la cintura”.

Que hablen los jóvenes

“La realidad es que el jugador de la B gana $ 23.000”, dijo el Chengue, quien pidió a los futbolistas jóvenes que se hagan valer por sus derechos.

“¿Cómo va hablar el Tata González que está millonario? Dale Tata, no seas malo, vos estás rico. Tenes que decir: no vamos a levantar el fútbol hasta que los jugadores de la B no ganen un sueldo digno”.

“Scotti gana $ 120.000 por mes, perfecto, pero que los jugadores de la B ganen 120.000 también. Que ganen los jugadores de la B lo mismo que ganan los cargos de la AUF”, señaló el Chengue, quien negó estar vinculado a Paco Casal.

“No estoy con Paco nada”, dijo. "Yo dejé mucha plata en la Mutual y hoy no me dejan entrar. Hice mucho por el gremio".

"La AUF está en ruinas" y "el poder" de Lugano

"Tengo el balance de la AUF en mi casa y hay pérdidas, está en ruinas la AUF, cero peso tiene", dijo el Chengue, quien dijo no tener inconvenientes en tener un careo con Alonso, Scotti o con Diego Lugano.

Para el exfutbolista "hay dos gremiales" en los futbolistas uruguayos y "el poder" lo tiene Diego Lugano que cuenta con "11 votos en su gremial". "Este grupo con Scotti, Etulain y los más unidos que nunca, partieron la Mutual al medio. Están los jugadores ricos en el grupo de Lugano y los jugadores pobres que son los jugadores de la B y que están durmiendo la siesta, que tenían una linda posibilidad de decir 'nosotros nos plantamos, queremos ganar $ 50.000 por mes', y no lo hicieron. Y ahora van a jugar con lo que le van a dar lo que ellos quieran".