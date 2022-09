Chilavert visitó a Sanguinetti y el líder colorado le dio consejos políticos para su candidatura

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti se reunió en su casa este martes con el exfutbolista y candidato a presidente de Paraguay José Luis Chilavert.

El exarquero, que defendió a Peñarol en 2003, anunció en junio de este año que lanzará su candidatura a presidente de su país para las elecciones que se realizarán en 2023.

En este escenario, Sanguinetti le transmitió varios consejos de acuerdo a su vasta experiencia en la política.

"El consejo sencillo de que estar en la política no es jugar al fútbol y tratar de consensuar con otros partidos. Que la gente sepa verdaderamente que lo que propone y promete hay que cumplirlo", detalló Chilavert, a la salida de la reunión.

El exfutbolista también opinó sobre el presente de la política uruguaya, que se ha visto agitada en los últimos tiempos con casos como el de Alejandro Astesiano, ex custodia del presidente Luis Lacalle Pou, y el de la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, mientras se encontraba preso en Dubái por intentar ingresar al país emiratí con un documento paraguayo falso.

"A veces uno tiene ciertos personajes al lado que al final no los entiende. Cometen errores y le salpican a uno. A Lacalle Pou no le va a generar un problema, él tiene una imagen muy sólida a nivel internacional. En el tema Marset, y en el tema del guardaespaldas, el presidente no tiene nada que ver. A veces uno confía en personas que cometen sus errores", señaló.

Motivaciones políticas

Chilavert reconoció que su motivación para insertarse en el mundo de la política paraguaya es el combate al socialismo, "para que no entre en mi país", sintetizó.

"Paraguay es pequeño pero siguen viviendo del relato, no hay proyectos buenos para sacar adelante a la gente. Siempre tratan de sacar a los capitalistas, al dinero, con más impuestos", opinó.

Consultado por quienes planten la corriente como en su país respondió que "todavía es pequeño" el movimiento y que para quienes "quieren vivir como en Cuba o Venezuela" las puertas están abiertas. "Para eso están los aeropuertos", retrucó.