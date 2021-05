Chile se apuntó para recibir los partidos de Copa América que cancelaron en Colombia

La Conmebol rechazó el jueves el pedido del gobierno colombiano de postergar la Copa América 2021, por lo tanto quedó solo Argentina como organizador del evento cuyo inicio está previsto para el 13 de junio.

En las próximas horas, se anunciará si se juega toda la Copa en Argentina o si surge otro país coorganizador. Chile se apuntó ayer para ser uno de los candidatos a recibir los encuentros que se iban a jugar en Colombia.

La Copa América se postergó en 2020 debido a la pandemia, lo que también llevó a que este viernes las autoridades argentinas decretaran la suspensión de sus campeonatos de fútbol por la ola de casos en su país.

La pandemia y las protestas sociales sacaron la Copa del país cafetero

La Conmebol argumentó que la propuesta de Colombia de aplazar a noviembre el inicio del torneo no es viable "por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo".

Esta misma semana el presidente argentino, Alberto Fernández, había afirmado que su gobierno podría acogerla como sede única si se garantizaba el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la covid-19.

Al respecto, en el comunicado emitido este jueves, la Conmebol señaló que en "los próximos días anunciará la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia".

Ante la solicitud formal del gobierno colombiano de reprogramar la Copa América para el mes de noviembre, la Conmebol informa lo siguiente:

Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre.

La CONMEBOL agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, Sr. Iván Duque y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano.

La CONMEBOL asegura la realización de la CONMEBOL Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia.

La Conmebol respondió así al anuncio hecho una hora antes por el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, en el que su gobierno solicitaba al ente aplazar el torneo.

🚨 El ministro de deportes de Colombia 🇨🇴 Ernesto Lucena acaba de confirmar que el país pedirá a la #Conmebol el aplazamiento de la #CopaAmérica. pic.twitter.com/RIwfCarVVt — El Gráfico (@elgraficoweb) May 20, 2021

La parte colombiana argumentó que el objetivo de su propuesta era lograr la asistencia de aficionados en todas las canchas.

Además de la pandemia, Colombia sufre la amenaza de las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril en el país, que han dejado hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), en hechos marcados por la brutalidad policial y por los disturbios.

Chile se apuntó

Frente a este escenario, Chile asoma como uno de los candidatos a quedarse con la organización del evento, ya sea en conjunto con Argentina o de manera individual, informó el diario La Tercera. El mismo jueves la ministra del Deporte chilena, Cecilia Pérez, ratificó esta intención.

“Estamos preparados; siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibir estos eventos deportivos, pero nosotros lo que sabemos es que, tanto Argentina como Colombia, ratificaron su localía para la Copa América y eso fue ratificado por el Consejo de la Conmebol”, apuntó.

Los manifestantes colombianos tomaron el jueves el estadio El Campín

Agregó: “En abril, quizás el mes más duro desde el inicio de la pandemia, no solamente llevamos adelante la final del volley playa masculino y femenino en la Región Metropolitana, también se compitió todo el mes en la Superliga de Rugby, con más de 300 deportistas; un mes, cinco fechas, tres partidos en cada una de las fechas, más de 1.400 PCR negativos, y hoy estamos sacando fechas del atletismo”.

Pérez incluso coincidió con la apreciación de Pablo Milad, presidente de la Asociación chilena de fútbol, quien manifestó que si reciben el llamado dos semanas antes del evento, Chile podría organizar la cita continental: “Absolutamente de acuerdo y una semana antes, también”, expresó la ministra.

Los partidos que se van a reprogramar

En Colombia estaba previsto jugar el Grupo B, integrado por la selección local, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.

Grupo B

14 de junio: Colombia vs Ecuador (Barranquilla)

14 de junio: Brasil vs Venezuela (Medellín)

18 de junio: Perú vs Brasil (Cali)

18 de junio: Colombia vs Venezuela (Medellín)

21 de junio: Venezuela vs Ecuador (Bogotá)

21 de junio: Colombia vs Perú (Cali)

24 de junio: Colombia vs Brasil (Barranquilla)

24 de junio: Ecuador vs Perú (Cali)

28 de junio: Ecuador vs Brasil (Bogotá)

28 de junio: Venezuela vs Perú (Medellín)

Los partidos previstos en Argentina

Grupo A

13 de junio: Argentina vs Chile (Buenos Aires)

13 de junio: Paraguay vs Bolivia (Mendoza)

17 de junio: Argentina vs Uruguay (Córdoba)

17 de junio: Chile vs Bolivia (Mendoza)

20 de junio: Argentina vs Paraguay (Buenos Aires)

20 de junio: Uruguay vs Chile (Mendoza)

23 de junio: Bolivia vs Uruguay (Córdoba)

23 de junio: Chile vs Paraguay (Santiago del Estero)

27 de junio: Argentina vs Bolivia (Buenos Aires)

27 de junio Uruguay vs Paraguay (Santiago del Estero)