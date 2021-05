¿Cuántos partidos se puede perder Sergio Rochet si lo convocan a la Copa América?

Nacional tiene motivos para estar preocupado. El golero Sergio Rochet fue reservado por Óscar Tabárez para los próximos compromisos de la selección uruguaya y eso lo puede dejar varios partidos al margen del primer equipo tricolor.

Si bien el viernes Tabárez reservó a 24 jugadores que militan en el extranjero, el sábado Nacional publicó en su cuenta de Twitter que tanto Rochet como Agustín Oliveros, Christian Almeida, Camilo Cándido y Gabriel Neves también estaban reservados para la selección.

Para esta ocasión, Tabárez solo reservó del extranjero a Fernando Muslera y Martín Campana. Con respecto a las últimas convocatorias no estarán Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño) ni Martín Silva (Libertad). Según pudo saber Referí, también está convocado del medio local Kevin Dawson, golero de Peñarol (además de Giovanni González, Joaquín Piquerez y Facundo Torres).

Uruguay jugará el jueves 3 de junio en el Estadio Centenario contra Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 (la quinta y la sexta, suspendida en marzo fue reprogramada). El martes 8 de junio, a la hora 19.30, la celeste visitará a Venezuela en Caracas.

Pero la actividad celeste no cesará entonces ya que el 13 de junio comenzará la Copa América que se llevará a cabo en Argentina y Colombia.

Uruguay integrará el grupo A y debutará el 17 de junio contra Argentina en Córdoba para posteriormente enfrentar a Chile (20 de junio), Bolivia (23 de junio) y Paraguay (27 de junio). Los cuatro primeros avanzan a cuartos de final (2 y 3 de julio). Las semifinales están previstas para el 5 y 6 de julio, el tercer puesto para el 9 de julio y la final para el 10 de julio.

"Tenemos información que no estoy autorizado a divulgar, que se maneja más a nivel técnico que directriz, que lógicamente la estamos evaluando. Lo que sí también evaluamos son las posibles fechas que si a Sergio lo citan, las fechas que podría llegar a faltar", dijo el miércoles el vicepresidente de Nacional Alejandro Balbi a Último al Arco que se emite por Sport 890.

Staff Images / Conmebol

Rochet, seguridad para el arco de Nacional

"Esto del fútbol es muy dinámico, mañana Dios quiera que no, le pasa algo a Muslera o a Campaña y te diría que por la información que tengo que sería un hecho la citación de Rochet, pero muchas veces ha pasado que teníamos informaciones similares y luego por distintas circunstancias no cristalizaron; tenemos que tener la mayor cantidad de elementos posibles para que no se resienta la potencialidad del plantel. Si le toca al Chino (Rochet) ir a la selección es un orgullo y un problema porque no es para dos fechas sino para más y se va a resentir el poderío del arco de Nacional porque si no es el mejor golero del fútbol uruguayo anda cerca. Ahora, si es necesario convocar a un golero para ser el tercero en una competencia, y no conozco casos de que haya terminado la competencia un tercer golero, es un tema que se lo dejo más para ustedes que para los dirigentes", agregó Balbi.

Primer problema: Argentinos Juniors

Nacional cerrará su participación en el grupo de la Copa Libertadores el próximo miércoles, en el Gran Parque Central, a la hora 23:00, recibiendo a Argentinos Juniors con la obligación de ganar para aspirar a meterse en octavos de final o al menos terminar tercero y pasar a los octavos de la Copa Sudamericana.

Según informó a Referí Matías Faral, jefe de prensa de la selección uruguaya, Tabárez planificó el comienzo de los entrenamientos justamente para el miércoles 26.

"En este tipo de casos hay que sopesar el interés de la selección con el de los clubes, Nacional se está jugando mucho en la Copa; dentro de lo reglamentario hay obligación de brindar los jugadores a la selección, no se puede negar a eso, pero trataremos de buscar que esa situación sea lo menos onerosa posible deportivamente", adelantó Balbi.

En buen romance, Nacional le va a pedir a Tabárez que Rochet se sume el jueves a los entrenamientos.

EFE/Alberto Valdés

El miércoles seguramente estará contra Argentinos Juniors

De acuerdo al proceder de Tabárez, de contemplar situaciones excepcionales donde los jugadores tiene partidos importantes, es muy probable que Rochet pueda estar en cancha el miércoles de la semana próxima ante Argentinos Juniors.

Como el suplente Guillermo Centurión tiene covid-19, si Rochet no puede jugar, Alejandro Cappuccio deberá optar entre Ignacio Suárez o Matías Bernatene.

¿Y después?

El Torneo Apertura comienza para Nacional este domingo con la visita a Progreso (hora 15:00) en el Paladino. Rochet podrá estar a las órdenes sin problemas.

Pero después del partido con Argentinos Juniors -siempre que Tabárez acceda a ello- quedará afectado a la selección.

¿Por cuánto tiempo? Depende si es convocado a la Copa América.

Si lo es, se perderá varios partidos por el Torneo Apertura.

Inés Guimaraens

Campeón uruguayo 2020 y mejor golero para la encuesta Fútbolx100

El torneo estaba programado para disputarse con una sola fecha entre semana, la séptima, en la que Nacional será local contra Wanderers.

Pero el hecho de que el certamen se tuvo que posponer en su inicio una semana a pedido del gobierno, llevará a la Mesa Ejecutiva a jugar otra fecha entre semana.

"Aún no definimos cuál. Para el Clausura también íbamos a jugar una fecha pero con la designación del Centenario para las finales de la Sudamericana el 6 de noviembre y de la Libertadores el 20 de noviembre en esas fechas no vamos a jugar el fin de semana porque la atención va a estar centrada en esas definiciones por lo que tendremos que jugarlas entre semana. Y si ocurre algún imponderable o se concede aplazamiento de algún partido se jugará alguna otra fecha entre semana", dijo Emilio Fernández, integrante de la Mesa Ejecutiva, a Referí.

La primera fecha, aplazada por los partidos que Nacional debió jugar contra Atlético Nacional y Universidad Católica, se disputará en la primera semana de junio (cuando Uruguay enfrente a Paraguay).

Para el caso de que vaya a la Copa América, Rochet volverá a Nacional conforme a la fecha en que quede eliminado Uruguay o cuando termine el torneo, el sábado 10 de julio. Quiere el destino que en esa fecha, la novena, se juega el clásico.

Si Uruguay llega a meterse entre los cuatro primeros, Rochet se puede perder ese clásico y también los encuentros contra Sud América, Cerro Largo, Plaza Colonia, Fénix, Boston River, Wanderers, Rentistas y Peñarol.

Leonardo Carreño

La fecha del clásico puede coincidir con la final de la Copa América

Pero en el marco de la pandemia todo puede pasar. Se puede suspender alguna fecha, la Mesa Ejecutiva puede intercalar otra etapa entre semana antes de la séptima.

El fixture de Nacional*

2ª fecha

Progreso-Nacional (domingo 23 de mayo)

3ª fecha

Nacional-Sud América (sábado 29 mayo)

1ª fecha

Nacional-Cerro Largo (primera semana de junio, atrasado)

4ª fecha

Plaza Colonia-Nacional (domingo 6 de junio)

5ª fecha

Nacional-Fénix (sábado 12 de junio)

6ª fecha

Boston River-Nacional (domingo 20 de junio)

7ª fecha

Nacional-Wanderers (22, 23 o 24 de junio)

8ª fecha

Rentistas-Nacional (domingo 4 de julio)

9ª fecha

Nacional-Peñarol (domingo 11 de julio)

10ª fecha

Montevideo City Torque-Nacional

11ª fecha

Nacional-Villa Española

12ª fecha

Nacional-Deportivo Maldonado

13ª fecha

Cerrito-Nacional

14ª fecha

Nacional-Liverpool

15ª fecha

River Plate-Nacional

* Fechas tentativas de acuerdo al criterio de alternancia de los grandes en cada fecha