China transmitió a Uruguay su “descontento” por procedimiento de compra de buques OPV para la Armada

Por unanimidad, la Asamblea Popular Nacional de China –el Parlamento– eligió este viernes a Xi Jinping como presidente por tercera vez consecutiva, transformándolo así en el líder más poderoso del gigante asiático en décadas.

La votación estuvo antecedida de una semana de sesiones y discusiones de la “alta política” china, algo que supondrá cambios en la jefatura de varios ministerios, entre ellos el de Comercio –conocido por su sigla Mofcom–, uno de los de mayor interés para Uruguay dado que es quien negocia los tratados de libre comercio.

Mientras en Beijing las actividades estaban detenidas por los intercambios de la burocracia estatal, en Montevideo –y con autorización– la embajada china decidió realizar un movimiento institucional para transmitir una posición acerca de un tema que vienen siguiendo con atención.

El martes 7, el embajador Wang Gang le manifestó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, el “descontento” del gobierno chino con el uruguayo por cómo ha sido el procedimiento de compra de buques tipo OPV para la Armada.

Según supo El Observador a partir de fuentes diplomáticas y empresariales, en la reunión –en la que también participó el agregado militar del gigante asiático en Montevideo–, Wang Gang le transmitió su "sorpresa" por la actuación del gobierno y consultó acerca de las razones por las que Defensa no había accedido a negociar con China Shipbuilding Trading Co (CSTC) para bajar el precio de su oferta.

Tras esta comunicación, el embajador prevé solicitar una reunión al canciller Francisco Bustillo y otra al presidente Luis Lacalle Pou, agregaron los informantes.

Desde el Ministerio de Defensa dijeron a El Observador que no harían comentarios por ser una reunión privada.

El 31 de enero, García comunicó que el gobierno declarará desierta la licitación debido a que las ofertas recibidas –de CSTC, Kership y Damen– superan “significativamente” los montos previstos para la compra.

El jerarca anunció que en su lugar, Uruguay explora “seriamente” adquirir dos o tres buques noruegos usados de la clase Nordkapp, de 3200 toneladas y 105 metros de eslora cuyo costo es más bajo. También mencionó que prevén usar el resto del dinero autorizado para adquirir más material de “diferente tipo”.

Oferta por US$ 132 millones

Al no haber sido notificada oficialmente acerca del fin de la licitación, CSTC entiende que el proceso continúa y ha reclamado a Defensa activar una cláusula que habilita a negociar para bajar el precio de su oferta.

Entre el 12 de enero y el 7 de febrero, la empresa envió tres correos electrónicos al gobierno consultando acerca de esta posibilidad prevista en el numeral 13 del pliego, aunque solo el último fue respondido acusando recibo.

Por esto, antes de la reunión entre el embajador y el ministro, la empresa envió una propuesta que reduce a US$ 132 millones (US$ 20 millones menos que la cotización original de US$ 152 millones) el costo de los dos buques nuevos.

Una copia de esta oferta, que está firmada por el vicepresidente de CSTC, Zhang Jinming, fue recibida por la embajada de Uruguay en Beijing.

El documento dice que tras “serias consideraciones y estudios” modificaron su propuesta para ofrecer buques con características que cumplan los principales requerimientos técnicos pero con precio más bajo.

“Si se empiezan las posteriores negociaciones cara a cara, ambas partes pueden estudiar más profundamente la posibilidad de modificar la propuesta y llegar a un acuerdo de bajar aún más el precio”, agrega la carta.

García al Parlamento

Convocado por el Frente Amplio, el ministro irá este lunes a la Comisión de Defensa del Senado para explicar cómo ha sido el proceso para la adquisición de las OPV.

La compra fue anunciada por Lacalle Pou en diciembre de 2021 y el astillero que resultara ganador debería entregar el primer buque en junio de 2024, de acuerdo con el pliego.

El llamado a interesados fue realizado a través de 25 embajadas. Podían participar países con los que Uruguay firmó acuerdos –o está negociando– sobre defensa y empresas que presentaron ofertas a la Armada en los últimos años.

Para asesorar en la decisión, el gobierno conformó una comisión compuesta por integrantes de la Armada encabezados por el capitán de navío Marcos Saralegui que hicieron una evaluación técnica de las propuestas. Luego se conformó otra que analizó los aspectos económicos y en la que participaron el comandante Jorge Wilson, la directora de la Contaduría General de la Nación, Magela Manfredi, Damián Galó y Sandra de Souza, dos abogados de Defensa.

Los dos informes –caratulados como reservados– fueron elevados al ministro a fines de abril. Los dos concluyen que la oferta de CSTC es la “única que cumple con todos los requisitos”, tanto de carácter técnico como financiero, por encima de la holandesa Damen y la francesa Kership.

Este último informe le otorga a CSTC 96 sobre 100 puntos y señala que es la “única oferta válida” que además cumple con “los aspectos económicos”. El documento expresa que las propuestas de Kership y Damen “no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego” porque presentan “valores revisables”, algo que está prohibido porque los precios no pueden estar “sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna”.

El hecho de que la opción china quedara en el primer lugar motivó que Estados Unidos decidiera mover sus fichas y transmitiera –a través de un alto funcionario de la embajada– al senador Carlos Daniel Camy su rechazo a que el gobierno las comprara.