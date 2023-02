Buques OPV: Empresa china pidió a Defensa negociar para bajar el precio de su oferta

El 31 de enero, tras varios meses con el tema estancado, el ministro de Defensa, Javier García, comunicó que el gobierno declarará desierta la licitación para comprar dos buques tipo OPV para la Armada debido a que las ofertas recibidas superan “significativamente” los montos previstos para la compra.

El jerarca anunció que en su lugar, Uruguay explora “seriamente” adquirir dos o tres buques usados de la clase Nordkapp, de 3200 toneladas y 105 metros de eslora, cuyo costo es bastante más bajo, y que prevén usar el resto del dinero autorizado para adquirir más material de “diferente tipo”.

Pese a la comunicación pública, China Shipbuilding Trading Co (CSTC) –una de las tres empresas que se presentaron a la licitación– asegura que no fue notificada oficialmente acerca de la decisión, y pidió activar la cláusula que permite negociar para bajar el precio de la oferta.

Diego Battiste

El gobierno negocia para comprar buques noruegos

En respuesta a una consulta de El Observador, desde CSTC dijeron que la empresa “está dispuesta a bajar el precio” pero que solo puede hacerlo si el Ministerio de Defensa la “llama a negociar”.

En este sentido, señalaron que el 12 de enero enviaron un correo electrónico en el que consultaron a Defensa si iban a hacer uso de la opción dispuesta en el numeral 13 del pliego, algo que no fue respondido, lo que provocó un segundo mail el 30 de enero, también sin respuesta, y un tercero el 7 de febrero en el que el ministerio “acusó recibo” pero no contestó el planteo.

El artículo 13 del pliego, al que hizo referencia CSTC, señala que “la administración se reserva el derecho a solicitar mejora de oferta y/o entablar negociaciones con los oferentes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66 del TOCAF”.

El proceso de compra

La compra fue anunciada por Lacalle Pou en diciembre de 2021 y el astillero que resultara ganador debería entregar el primero de los OPV en junio de 2024, de acuerdo con el pliego.

El llamado a interesados fue realizado a través de 25 embajadas. Podían participar países con los que Uruguay firmó acuerdos –o está negociando– sobre defensa y empresas que presentaron ofertas a la Armada en los últimos años.

Once empresas formularon 190 consultas sobre aspectos generales, financieros y técnicos y solo cinco compraron el pliego, aunque luego Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) no se presentó y Fincantieri entregó un sobre fuera de hora por lo que quedó descalificada.

Para asesorar en la decisión, el gobierno conformó una comisión compuesta por integrantes de la Armada encabezados por el capitán de navío Marcos Saralegui que hicieron una evaluación técnica de las propuestas. Luego se conformó otra que analizó los aspectos económicos y en la que participaron el comandante Jorge Wilson, la directora de la Contaduría General de la Nación, Magela Manfredi, Damián Galó y Sandra de Souza, dos abogados de Defensa.

Los dos informes –caratulados como reservados– fueron elevados al ministro a fines de abril. Ambos concluyen que la oferta de CSTC es la “única que cumple con todos los requisitos”, tanto de carácter técnico como financiero, por encima de la holandesa Damen y la francesa Kership.

Este último informe le otorga a CSTC 96 sobre 100 puntos y señala que es la “única oferta válida” que además cumple con “los aspectos económicos”. El documento expresa que las propuestas de Kership y Damen “no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego” porque presentan “valores revisables”, algo que está prohibido porque los precios no pueden estar “sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna”.

El documento destaca que CSTC cotizó “sin costo” la actualización de software por 20 años y que presentó “antecedentes suficientes de buques similares con los protocolos y certificados de entrega y aceptación”.

La oferta de CSTC por las dos patrullas oceánicas con sistema logístico integrado a 15 años ascendió a US$ 199,5 millones, mientras que la del sistema logístico integrado a 5 años se ubicó en US$ 160 millones. La de Damen, en tanto, fue de US$ 225 millones aunque sumó otros costos, algunos “revisables y sujetos a fluctuaciones”, lo que provocó el rechazo de la comisión. Kership ofreció patrullas oceánicas por 134 millones de euros pero la comisión le hizo “puntualizaciones” y expresó que esa oferta al 29 de abril ya tenía un 10% adicional.

A su vez, el análisis técnico previo había le dado a CSTC un 93,15%, mientras que Kership recibió 85,65% y Damen 77,04%, tal como había informado el portal especializado Defensa.com.

El hecho de que la opción china quedara en el primer lugar motivó que Estados Unidos decidiera mover sus fichas y transmitiera –a través de un alto funcionario de la embajada– al senador Carlos Daniel Camy su rechazo a que el gobierno las comprara.