China quitó el pie del acelerador, pero sigue primero en la carrera

China fue siempre durante los últimos años el principal destino para las carnes uruguayas y eso se sostiene en el inicio de 2023, pero ese mercado ha disminuido su participación, y sucedió en forma muy notoria.

Al cierre de los dos primeros meses, China es responsable de casi la mitad de las divisas que ingresaron al país por el total de las exportaciones cárnicas, el 48%, con US$ 196,2 millones.

Ese monto significa un descenso de 43,9% con relación a lo que invirtió en el mismo período del año pasado.

Con base en datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), considerando todas las carnes, Uruguay obtuvo US$ 411,3 millones, con una caída de 27,6% respecto al mismo lapso de 2022.

Completan el podio que lidera China el bloque conformado por Estados Unidos, Canadá y México (USMCA), con el 19% (US$ 79,1 millones) y otro bloque, el de la Unión Europea, con el 15% (US$ 63,2 millones).

Tras el récord

Considerando todo 2022 Uruguay logró un récord de ingresos por exportaciones de bienes, US$ 13.356 millones, con una participación clave de la carne bovina: US$ 2.557 millones, un 5% más que en 2021 y el 19,4% del total.

Carnes bovinas

Considerando solo las carnes de vacuno (explican el 80% de los ingresos totales), según el volumen (peso canal) China captó en enero-febrero el 57% de lo embarcado, seguido por el USMCA con el 20% y la Unión Europea con el 10%.

La comercialización a China acumula 43.870 toneladas, peso canal, con una caída de 33,2% con relación a lo embarcado hacia el gigante asiático en el bimestre inicial de 2022.

En el caso de la carne ovina, China aumentó un 38% las compras, alcanzando las 2.823 toneladas.

MGAP

Carne para la exportación.

Menor valor

Con relación al precio de la carne bovina exportada, en lo que va del año y considerando todos los destinos se promedió US$ 4.286 por tonelada, un valor 11,6% por debajo del promedio de enero-febrero de 2022, no obstante en la última semana (26 de febrero al 4 de marzo) el registro fue mayor, US$ 4.595 por tonelada tras la colocación de 8.790 toneladas por US$ 40,3 millones.

Lo que se exporta

En lo que va de este año, considerando el ingreso de divisas totales, como se indicó el 80% lo explican las carnes vacunas y el restante 20% tiene como principales segmentos a la carne ovina, los subproductos primarios y las menudencias con un 4% en cada caso y los subproductos con un 3%.