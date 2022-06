Chino Recoba: "Estoy feliz, esto me llena: ayudo y me siento parte de algo lindo: el crecimiento de los jóvenes".

El director técnico de la Tercera división de Nacional, Álvaro Recoba, habló de lo que fue la consagración del título del Campeonato Apertura logrado ante Peñarol en la semana que termina, tras vencerlo 2-0 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

El Chino habló de la sociedad que tiene junto a Nelson Abeijón, su ayudante técnico.

"Concentrar en Los Céspedes para la final ante Peñarol fue idea de Abeijón", expresó este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Estábamos todos juntos, jugábamos a las cartas, no como sucede desde hace años que en Primera el equipo está por un lado y los técnicos en el chalé".

Recoba añadió: "Estoy feliz, esto me llena. Tengo la suerte de haber elegido gracias a Dios lo que hacer luego de mi carrera futbolística. Voy ayudando y me siento parte de algo lindo: el crecimiento de los jóvenes".

El entrenador de los albos sostuvo que "la tensión duró todo el semestre. Desde que elegí el camino de entrenador, me expuse a ganar o a perder. Hoy tuve la suerte de ganar un campeonato por la trascendencia que tuvo de ser un clásico de Tercera, pero también me expuse a haberlo perdido".

"No me cambia el resultado. Hoy tengo que convencer a mis jugadores por qué camino tienen que ir, pero ellos tienen sus virtudes, así llegaron los goles. Ellos toman las decisiones dentro de la cancha. Por eso a mí me pone feliz cuando salen ciertas cosas y al Abeja cuando no nos hacen goles", indicó.

Nacional quedó con ocho jugadores en ese clásico y reinó la confusión en el banco de suplentes.

@Nacional

El plantel tricolor celebró en Florida el título de Tercera división

"Nos echaron al tercero y alguien en el banco dijo: 'Ojo que si nos echan a otro, perdemos el partido'. Y yo decía: 'No puede ser, son siete. Nos tenían que echar a dos más'. Vivimos momentos de confusión porque además, habían echado al Abeja (Abeijón) además".

Recoba dijo: "Miedo no tuve en ningún momento, sí confusión porque erramos goles al principio. El otro día estaba convencido de poder lograr el título".

Acerca de dirigir a su hijo Jeremías en ese grupo campeón indicó: “No sé de qué juega hoy (se ríe). Tiene muy buenas condiciones, es derecho. Muchas veces los jugadores se conforman con eso, y en el fútbol de hoy no te alcanza. Creí que retrasarlo un poco más en la cancha le iba a dar mayor creatividad, y empezó a jugar de doble 5 y lo hizo de muy buena manera. Después se agarró pubalgia hace un mes y medio. Tiene buena visión. Como nos jugábamos cosas importantes, traté de que estuviera a la orden. No lo puse porque no se dio”.

Agregó que cuando se hizo cargo de la Tercera, "hacía tres meses que entrenaba en el grupo. Es muy compañero, muy altruista, se hace querer. Después compite con los demás, y pongo a los mejores. Lo puse porque estaba bien, y no lo puse cuando no estaba bien. Es uno más, como todos".

Y añadió: "A la salida de la práctica hacemos terapia con él cuando nos vamos hasta casa".

Jeremias juega al fútbol y también estudia, más que nada por el pedido constante de su madre Lorena.

Al respecto, Recoba explicó: "No todos tenemos la suerte de vivir del fútbol y está bueno que estudie, como lo está haciendo. Yo hice hasta tercero de liceo, antes no se podía jugar y estudiar. Hoy si querés, tenés tiempo para todo. Hoy voy a Estados Unidos con 46 años y estoy rezando que estén mis hijos al lado para que me traduzcan en inglés. Y si tenés una madre como Lorena que lo empuja a seguir estudiando, mucho mejor".