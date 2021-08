Chris Namus y Cecilia Comunales participan de una nueva tarea: un equipo 100% femenino transmite boxeo

Este es un fin de semana muy especial para ESPN KNOCKOUT, el serial de boxeo más importante de Latinoamérica, puesto que las transmisiones del viernes 6 desde Irlanda y del sábado 7 desde los Estados Unidos estarán a cargo en su totalidad de un equipo femenino de talentos, integrado por las mexicanas Ivette Hernández y Mariale Espinoza y las uruguayas Chris Namus y Cecilia Comunales.

El viernes 6, desde el Falls Park de Belfast, la atención se centró en el combate de peso Supergallo entre los locales Michael Conlan (invicto, con 8 nocauts en 15 peleas) y TJ Doheny (22-2-0, 16 ko’s), con una preliminar de lujo por el título gallo EBU Europeo entre invictos: el escocés Lee McGregor (10, 8 ko’s) y el francés Vincent Legrand (32, 17 ko’s).

Por su parte, este sábado 7, desde el Armony de Minneapolis, Estados Unidos., el local Mykal ‘The Professor’ Fox (22-2-0, 5 ko’s) medirá fuerzas con el venezolano Gabriel Maestre (3, 3 ko’s), dos veces olímpico, campeón panamericano y de prolífica campaña como amateur.

La uruguaya Chris Namus, boxeadora profesional en actividad (25-6-0, 8 ko’s), actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de peso Superwelter.

Fue la primera campeona del mundo uruguaya cuando conquistó en 2007 WIBA, y luego logró en 2010 WPFB y en 2017 FIB.

En forma paralela a su carrera deportiva, estudia en la Facultad de Medicina y realizó el curso de entrenadora de boxeo.

“La experiencia de estar en ESPN KNOCKOUT es algo tan grande que nunca lo hubiera soñado, ya que me permitirá seguir ligada al deporte que amo, pero desde un lugar diferente como el análisis. Pensaba que el boxeo ya no podía sorprenderme, que había vivido las máximas alegrías, y ahora me llega esta oportunidad. Soy consciente que es un desafío que requiere seriedad, responsabilidad y compromiso, y estoy dispuesta a poner todo eso y mucho más. A todo esto se le suma la particularidad de transitar esta aventura con mujeres que admiro y respeto. Esto sin dudas hará que sea uno de los capítulos más importantes de mi vida", dijo Namus.

Cecilia Comunales, boxeadora profesional entre 2009-2016 (14-1-0, 9 ko’s), campeona mundial AMB categoría Ligero y campeona Internacional WBA & WBC (Consejo Mundial de Boxeo) Superligero, es profesora de Pilates y entrenadora de boxeo.

“Es impresionante la felicidad que siento de poder ser parte del equipo de ESPN KNOCKOUT, algo realmente increíble que me llega en un momento que estaba extrañando muchísimo el boxeo y la competencia. Esto me dará lo que necesitaba: volver a subirme al ring, aunque desde otro lado, con mi voz, con mis ojos y poder transmitírselo a todos. Será una experiencia que disfrutaré mucho. Estoy muy emocionada y ya siento la adrenalina, porque eso es lo que me hace sentir siempre este deporte que tanto amo y me apasiona", sostuvo Comunales.