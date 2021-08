Nacional está listo para ir al Charrúa: se preparó en su cancha especial Luis Suárez

El tramo final del Torneo Apertura tiene marcado para Nacional visitar este domingo (a la hora 18.00) a Cerrito en el Estadio Charrúa, el escenario del Parque Rivera que cuenta con piso de césped sintético, una superficie que los tricolores conocen gracias a la cancha artificial con la que cuentan en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Ese campo de juego está en el predio desde 2015 y dos años después se lo bautizó con el nombre de Luis Suárez, el goleador formado en el complejo de los albos, desde donde llegó al primer equipo y despegó a la elite del fútbol.

Suárez junto a su esposa Sofía y sus dos hijos en la inauguración de la cancha

El 21 de junio de 2017, el delantero que en ese momento jugaba en Barcelona retornó a Los Céspedes para inaugurar la cancha en un acto en el que concurrió con su familia, su pareja Sofía y sus hijos mayores Delfina y Benjamín, ya que Lautaro aún no había nacido.

Con el presidente José Luis Rodríguez descubren la placa que recordará a Suárez

“La sensación es de emoción, es de alegría, porque hacía mucho tiempo que no venía (...) Lo primero que quería es que mis hijos vieran de donde salí, donde fui creciendo como futbolista”, dijo Suárez, muy emocionado, al contar cómo se sentía en su regreso.

Además, envió un mensaje a los jugadores de inferiores. “A estos chiquilines, que valoren la posibilidad de poder entrenar en una cancha de césped sintético. A nosotros nos picaba para todos lados la pelota. Disfruten, van a pasar por momentos muy difíciles, nunca bajen los brazos”, señaló.

Formativas y el femenino

Luego de su inauguración, la cancha comenzó a ser utilizada por las distintas categorías del club.

A fines de 2018, cuando se cerraba la administración del presidente tricolor José Luis Rodríguez, dicho campo de juego fue iluminado, dándole un plus.

“En la cancha Luis Suárez entrenan todas las divisiones formativas, en forma alternada, por lo menos tres veces por semana”, dijo a Referí el secretario deportivo del club, Sebastián Taramasco.

Hoy en día ahí juegan todas las categorías masculinas cuando ofician de local en los distintos campeonatos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y además, es el escenario que utiliza la Primera división femenina tricolor en las competiciones oficiales.

Camilo dos Santos

El Complejo Deportivo de Los Céspedes

“Contar con esa cancha ha sido un salto de calidad por la poca cantidad de entrenamientos que se pierden, que es prácticamente nula, cero. Cuando hay canchas de césped natural, las inclemencias del tiempo en invierno hacen que los equipos uruguayos perdamos calidad de entrenamientos”, explicó Taramasco.

“Por suerte desde que tenemos esta cancha hemos bajado sustancialmente esa pérdida de días de entrenamientos, y tampoco se pierde calidad”, agregó.

Además, destacó que entrenar en ese piso permite desarrollar fundamentos de juego. “Mejora puntualmente algunas aspectos técnico-tácticos referentes a la posesión del balón, a la fluidez y velocidad de los pases”, señaló.

En ocasiones especiales

¿Qué uso le da el primer equipo? El plantel principal tricolor suele entrenar en la cancha sintética en ocasiones especiales, cuando, por ejemplo, las de césped natural no se pueden utilizar por no estar en condiciones o cuando tienen por delante un partido ante rivales que juegan en esos pisos.

“La Primera lo usa específicamente alguna vez”, dijo Taramasco. “Por ejemplo, esta semana que jugamos en el Charrúa, la Primera división la usó solamente un día para adaptarse y después siguió entrenando en natural”.

Con la recuperación del Estadio Charrúa, al que se le colocó un flamante gramado sintético para el Mundial femenino sub 17 de 2018, y el retorno a Primera de Rentistas, que juega en el Complejo Rentistas en una cancha con ese suelo, en la pasada temporada, los tricolores han tenido que jugar en escenarios con esas superficies.

En el pasado Clausura 2020, Nacional visitó a Montevideo City Torque en el estadio del Parque Rivera y ganó 2-1 con goles anotados por el argentino Gonzalo Bergessio y Felipe Carballo.

Luego, volvieron a jugar en sintético en la segunda final por el Campeonato Uruguayo de visitante ante Rentistas, cuando volvieron a ganar por 1-0 con gol de Bergessio, quien no estará este domingo por acumulación de amarillas. Con ese triunfo los albos lograron el bicampeonato.

En el actual Apertura, Nacional volvió a visitar al “bicho colorado” y fue con empate 1-1, el pasado 27 de junio, con gol de Gonzalo Vega, exRentistas, quien conocía muy bien esa cancha tras haber jugado ahí durante toda la pasada temporada.

Además de la adaptación que los jugadores puedan lograr en los entrenamientos en piso artificial previos a los partidos, hay varios juveniles del club en el plantel principal con varios años jugando en ese campo de Los Céspedes, como por ejemplo Brian Ocampo, Alfonso Trezza o Nicolás Marichal, lo que les da mayor experiencia para controlar la pelota en esas superficies. Un plus de la cancha Luis Suárez.

La experiencia de Rochet

El arquero de Nacional, Sergio Rochet, contó sus sensaciones de jugar en césped sintético y dijo que está atento a las lluvias que dan para el domingo, día en el que visitan a Cerrito. “Para jugar con los pies, me favorece una cancha como la del Charrúa que está en buenas condiciones. A mí y a todos”, dijo a Tirando Paredes de radio 1010AM. “Sí me perjudica el tema del pique, las pelotas que van a espaldas de los zagueros, o los remates de fuera del área. Igual se espera que haya lluvia, va a estar rápida”, agregó. El arquero contó que en Holanda jugó cinco partidos en ese piso. “Si no la mojás antes se hace complicado por el pique, pica muy alto o lo hace a espaldas del zaguero y se queda, y no te da para salir”, señaló.