Clásicos de Diego Polenta: luces y sombras del zaguero de Nacional ante Peñarol

Diego Polenta marcó una época en Nacional entre 2014 y 2018, lapso en el que se consolidó como capitán ganó dos campeonatos uruguayos. Llegó en el Apertura 2014 para acomodar una defensa que no hacía pie en el equipo de Álvaro Gutiérrez y terminó esa primera temporada con el título de campeón ganando la final frente a Peñarol en el Estadio Centenario. El día que los hinchas aurinegros detuvieron el partido cuando faltaban siete minutos del alargue y el tricolor ganaba 3-2.

Durante su primer ciclo en Nacional disputó 13 clásicos, de los que Nacional ganó cuatro, empató seis y perdió tres. Mantuvo una racha de nueve encuentros contra Peñarol sin perder, pero después encadenó tres derrotas consecutivas y cuando se fue del club en 2018, llevaba cuatro sin ganar. Con esos números regresó en 2021.

Diego Polenta y Maxi Rodríguez, clásico de 2017

Este domingo Polenta volverá a defender a Nacional en un clásico y será el 14 en su historial, el primero en el Campeón del Siglo.

No está contabilizado el del Uruguayo 2016, que se suspendió antes de empezar por incidentes de los hinchas de Peñarol en la tribuna Ámsterdam. La AUF le concedió los tres puntos a Nacional con un resultado simbólico de 3-0, todos lo goles de su capitán: Diego Polenta.

A continuación un repaso por cinco clásicos del zaguero tricolor, con momentos buenos al principio y no tanto en el tramo final.

El debut

El primer partido contra Peñarol de Polenta se registró en noviembre de 2014, por el Apertura. El primero después de la caída 5-0 en la temporada anterior. En cierta medida era una revancha para los tricolores, que además llegaron a ese encuentro como líderes del torneo con 30 puntos, 11 más que los aurinegros.

Debut clásico de Polenta en el Apertura 2014

Nacional ganó 2-1 con aquel gol de Álvaro Recoba de tiro libre a los 95 minutos, inolvidable para los bolsos. Polenta jugó para 7 puntos según Referí: "Firme, controló a Jonathan Rodríguez, empujó un montón en el momento más adverso de su equipo. Un partido a tono con el gran campeonato que jugó", fue el juicio periodístico.

Peñarol se quedó sin entrenador porque renunció Jorge Fossati y al otro día nacieron Brenda y Pilar, las hijas de Polenta. Primer clásico completo para el zaguero.

Final del Campeonato Uruguayo

Fue el tercer clásico de Polenta. El segundo, por el Clausura 2015, terminó 1-1. En la final de la temporada 2014/2015, Nacional consolidó un año fantástico con Gutiérrez como entrenador y con el zaguero como capitán, quien fue calificado con 6 puntos: "Dominio en el área, firme e impasable las pocas veces que lo atacaron".

En la final del Uruguayo 2014/2015 se llevó la red

Nacional ganó 3-2 con un gol en el alargue de Santiago Romero y se coronó campeón Uruguayo. El partido se suspendió cuando faltaban siete minutos porque los hinchas de Peñarol comenzaron a tirar piedras a la cancha y la ambulancia, que estaba en el medio de la pedrea, escapó hacia la cancha.

Ese día, Polenta se fue a la casa con la red de uno de los arcos.

Los goles de penal

En el Clausura 2016 marcó sus primeros goles frente a Peñarol. Ambos fueron de penal. Ese 15 de mayo fue el héroe del partido hasta el minuto 93, cuando Peñarol logró el empate agónico con un cabezazo de Novick, un resultado que le servía al aurinegro porque mantenía la distancia de dos puntos sobre su rival.

En el clásico del Clausura 2016, Polenta marcó dos goles de penal

Polenta terminó enojado con Matías Aguirregaray: "Me enojé con Aguirregaray porque saltó el cartel para la Colombes. Al Vasco lo conozco hace años por la selección y tenemos una excelente amistad. Me calentó porque me vina a decir que no lo hizo por gusto fue la euforia del gol, es entendible. Le dije solo eso, pero quedó ahí, al final nos saludamos".

Fue calificado nuevamente con 7 puntos: "Hecho a la medida de estos partidos. Se puso la pelota abajo del brazo para tirar los penales y los ejecutó con categoría. Impasable en el mano a mano".

Primera expulsión

En el Clausura de 2017 no solamente perdió por primera vez contra Peñarol, sino que también resultó expulsado y esa roja que recibió cuando se jugaba media hora del partido, terminó perjudicando a su equipo.

Polenta recibió una falta en el piso de Fabián Estoyanoff, se levantó y le recriminó al delantero: Resultado, los dos fueron expulsados, pero Peñarol supo disimular mejor la falta de Estoyanoff que Nacional la de Polenta.

La primera expulsión clásica en el Clausura 2017

En el clásico siguiente, amistoso en 2018, Nacional volvió a perder y Polenta fue nuevamente expulsado en el minuto 90.

El último

El 22 de abril de 2018 Polenta jugó su último partido contra Peñarol. Fue por el Apertura y terminó 1-1, marcador que le sirvió más a Nacional porque llegó a ese encuentro con dos puntos de ventaja y terminó siendo campeón del torneo. Luego ganó el Intermedio y el capitán se despidió de los hinchas.

Ese último clásico el desempeño de Polenta mereció un 5 para Referí: "Se concentró en el juego y estuvo correcto, aunque cometió la falta de la que llegó el gol 1-0".

El último clásico, Apertura 2018

La falta fue contra Estoyanoff cerca del área y Cebolla Rodríguez marcó el gol de tiro libre. Después lo empató Gonzalo Bueno.

Este domingo a la hora 16 en el Campeón del Siglo, Nacional contará en sus filas con la vuelta de Polenta para jugar un clásico. Un partido clave para el futuro de los tricolores que aún tienen esperanzas de lograr el tricampeonato.