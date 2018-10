Clorinda: la hipopótama enferma que fue analizada por el Hospital Maciel

La hipopótama Clorinda del zoológico de Villa Dolores, un animal de 44 años, tiene la vida en riesgo desde que se descubrió que porta una serie de bacterias resistentes localizadas en su piel, entre otras patologías.

Las autoridades del zoológico consultaron a varios expertos en el mundo sobre la situación del animal, y hubo varias sugerencias de que Clorinda fuera sacrificada. Todo comenzó semanas atrás, dijo a El Observador Eduardo Tavares, director del Sistema de Zoológicos de Montevideo. "Tenía dolores al hacer movimientos, había dejado de comer y luego aparecieron lesiones en su cuerpo", contó. Eran ampollas y lesiones ulcerosas.

Las autoridades decidieron no sacrificarla, pese a las recomendaciones, y solicitaron a distintos laboratorios que analizaran muestras de su epidermis y, entre esos laboratorios, estaba el de Microbiología Química y Biología Molecular del Hospital Maciel. Por eso, en palabras de Fabio Grill, director de infectología del centro de salud, se produjo una "situación pintoresca": como ante cualquier solicitud, el laboratorio llenó un formulario en el que se presentó a la hipopótama Clorinda como paciente del hospital. En el documento, que difundió Telenoche, se lee que se ordenó al animal "internación domicliaria" y que el análisis dio como resultado que Clorinda tiene la bacteria streptococcus beta hemolitico.

"Como el paciente no tenía cédula de identidad, había que poner internación y algo para que pueda estar en el registro informático, pero no es que se haya ordenado eso", dijo Grill. "Es muy pintoresco; el cultivo se hizo en forma curricular y se necesitaba un papel, pero nada más", agregó, y se preguntó: "¿Es llamativo?, sí, ¿es curioso?, también. Pero, ¿está mal? No, claro que no".

La salud del animal mejoró en los últimos días, dijo Tavares, a medida que le fueron realizando los estudios y aplicando tratamientos. Pero, de todos modos, "su estado de salud es muy malo", dijo el jerarca, y el animal, con más de 30 años de cautiverio en Villa Dolores, se encuentra en "su última etapa".