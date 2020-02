COFE reclamó compromiso de que no habrá reducción de personal en salud, seguridad y educación

El “llenado de vacantes” en el Estado fue “uno de los temas más discutidos” en la reunión de este lunes entre las futuras autoridades del Ministerio de Trabajo y los líderes del sindicato de estatales (COFE), según dijo en una conferencia de prensa a la salida del encuentro el secretario general de la organización de trabajadores, Joselo López.

En la reunión, COFE pidió al gobierno electo incluir en la redacción del anteproyecto de la ley de urgente consideración un pasaje que establezca que el Poder Ejecutivo está imposibilitado de reducir el personal en áreas que considera “sensibles”, como salud, educación y seguridad.

El dirigente sindical Martín Pereira dijo a El Observador que COFE propone dejar el tema "redactado" en el artículo referido a la reposición de vacantes.

El ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, dijo en una conferencia de prensa que el reclamo será “un punto a analizar”. “El texto no está diciendo que se van a reducir los cargos en áreas sensibles socialmente. Lo que no dice es que quedan eximidas de la reducción tales o cuales áreas. Me parece que eso es un punto que ellos nos van a trasladar”, agregó.

Pereira confirmó que el reclamo será trasladado por escrito en un documento que elaborarán en los próximos días.

El artículo 297 del anteproyecto de ley de urgente consideración señala en uno de sus literales que, previa consulta con la Oficina de Servicio Civil para conocer si no hay en el Estado candidatos aptos para un puesto, las entidades podrán designar “a personas que no sean funcionarios públicos, a razón de una designación por cada tres vacantes generadas a partir de la promulgación de la presente ley; salvo las excepciones que establezca el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cometidos esenciales y sociales del Estado”.

Joselo López dijo en una conferencia de prensa que les preocupa “que sea una regla de carácter general que de tres vacantes solo se llene una”. “Eso nos parece una limitación para el propio gobierno porque hay organismos que en los próximos cuatro años van a tener una pérdida de 40% del personal, por lo que si esa regla es de carácter general se va a atar las manos el próximo gobierno”, dijo.

Según Pereira, el artículo tal como está planteado deja su aplicación a criterio del próximo gobierno.

Mieres respondió que “la reducción del gasto público está planteada” a nivel general pero remarcó que “ciertos cargos” relativos a “áreas sensibles en lo social o de servicios no se van a comprometer”.

“La necesidad de reducir las vacantes (en el Estado) es un dato de la realidad. Además se había anunciado en campaña electoral. La reducción del gasto público está planteada. Claramente también es lógico que hay un límite de que ciertas funciones básicos que debe cumplir el Estado y por tanto también ciertos cargos que tiene que ver con áreas sensibles en lo social o de servicios obviamente no se van a comprometer”, dijo el futuro ministro.