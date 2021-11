Colaborador de Cardoso acusó a Young and Rubicam de "falsear la verdad" y la agencia analiza acciones legales en su contra

La comisión investigadora que indaga las presuntas irregularidades en la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo derivó en un cruce entre uno de los colaboradores del exministro y la agencia Young and Rubicam, que asesora a la secretaría de Estado en su estrategia de publicidad y marketing.

Elbio Rodríguez, el empresario y ex "asesor honorario" de Cardoso en el Ministerio de Turismo que acercó a la firma estonia Kirma Services para que se la contratara en materia de publicidad digital, acusó este miércoles a los principales responsables agencia Young and Rubicam de "faltar a la verdad" y "ofrecer al Parlamento una visión distorsionada o directamente falsa" sobre el origen de esa compra.

Tras las acusaciones de Rodríguez, Young and Rubicam difundió un comunicado público en el que señala que es Elbio Rodríguez quien "realiza manifestaciones que no solo no se ajustan a la verdad, sino que son acompañados de chats editados". Al respecto, la agencia incluso señala que está "analizando las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan ante tales afirmaciones". En tal sentido, según supo El Observador, la agencia ya consultó al abogado penalista Gustavo Bordes sobre esas posibles acciones.

Ida y vuelta

En un informe que envió esta semana a la comisión, Young and Rubicam dijo que "no tuvo ninguna actuación en la contratación de Kirma", a la que, según dijeron, "no conocían" hasta el momento en que Rodríguez envió una propuesta de esa firma, al igual que lo hizo el adscripto del entonces ministro, Daniel Reta. La agencia dijo que se incluyó a Kirma en la propuesta publicitaria "exclusivamente a pedido del ministerio".

Young and Rubicam reconoció que "los servicios que proponía Kirma" en su esa propuesta "se encontraban alineados con las necesidades del ministerio", en tanto "ofrecía todos los productos de la red Google", y señaló que al recibir el documento se "alertó que la propuesta debìa ser por un monto anual como se hizo con el resto de los proveedores y no mensual". Tal como informó El Observador, la propuesta original enviada por los asesores de Cardoso planteaba un monto de US$ 31 mil mensuales, que en un año totalizaban US$ 372 mil. La agencia, sin embargo, había comunicado que lo disponible para asignar eran US$ 280 mil anuales, y que era necesario que el monto fuera por todo el año y no mensual, para poder gestionar las campañas de acuerdo a la evolución de la temporada y las necesidades del ministerio.

Para ilustrar su punto, Young and Rubicam compartió una parte de los chats por Whatsapp entre sus responsables y los asesores de Cardoso, cuyo contenido completo divulgó El Observador el 7 de octubre.

Tras conocer las respuestas de Young and Rubicam, Rodríguez proporcionó a la comisión un escrito en el que dijo verse en la "obligación personal y profesional" de realizar aclaraciones. Bajo el argumento de que la agencia, y su principal responsable, Álvaro Moré, "falsean la información", Rodríguez también aportó parte de los chats vía Whatsapp, certificados a su vez por escribano público..

Según Rodríguez, de esas comunicaciones se desprende que fue él quien presentó a Kirma ante la agencia, pero también que los detalles de la oferta fueron ajustados por los responsables de Young and Rubicam.

"Queda claro que Moré y su agencia son quienes dan inicio al expediente" señaló Rodríguez,. El empresario considera demostrado que Kirma era de "total satisfacción" de Young & Rubicam, desde el momento en que su director reconoce en su informe que "los servicios que proponía se encontraban alineados con las necesidades del ministerio", y que su empresa "iba a ir evaluando la performance y la entrega del producto" a través de Sizmek, una herramienta que permite auditar la pauta digital que se hace a través de las plataformas de compra programática.

Rodríguez concluyó que Moré "miente torpemente" en todo lo relativo a Kirma en sus respuestas al Parlamento.

Por su parte, la agencia publicitaria respondió este miércoles por la noche con un comunicado en el que dice que Rodríguez "realiza manifestaciones que no sólo no se ajustan a la verdad sino que son acompañadas de chats editados" y que "está analizando las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan ante tales afirmaciones".

"El Sr. Elbio Rodriguez realiza manifestaciones que no sólo no se ajustan a la verdad sino que son acompañadas de chats editados, lo que queda claro al mezclarse con otros que evidentemente nada tienen que ver con lo que supuestamente pretendía hacerle llegar a la Comisión", señala el comunicado de la agencia y agrega que "ratifica" todas las respuestas dadas anteriormente ante la comisión.

Rodríguez había comparecido por primera vez ante la investigadora a fines de octubre. Allí reconoció que presentó a Kirma como "empresario", con vistas a generar un "negocio lucrativo a futuro", a pesar de que también señaló que habìa sido convocado por Cardoso para colaborar de forma honoraria en el diseño del plan de medios.

Consultado sobre si le correspondería una comisión por su intermediación, respondió que "no en este caso".

El cruce por Xaxis

En su escrito presentado esta semana ante el Parlamento, Rodríguez cargó contra las contrataciones realizadas por Turismo a la empresa ,Xaxis, plataforma propiedad del grupo de Young and Rubicam.

En el proceso de adjudicación de medios digitales, en un principio estaba pautado acudir a esa plataforma, pero el entonces director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero planteó sus reparos y entonces se la sustituyó por la firma Mediamath.

En sus respuestas al Parlamento, Young and Rubicam dio sus argumentos en defensa de la contratación de Xaxis. En primer lugar, dijo que la vinculación con la agencia no solo era de público conocimiento, sino que “la plataforma (Xaxis) fue realizada especialmente” para sus clientes a nivel global; entre ellos, en este caso, el Ministerio de Turismo.

Por otra parte, argumentó que el hecho de que, tras solicitud de Pérez Banchero, se sustituyera Xaxis por otra plataforma "corrobora que la decisión de compra siempre es potestad del ministerio".

“Xaxis es la compañía de compra de medios digitales más grande del mundo, factura más de 1.000 millones de dólares por año, usa Inteligencia Artificial y Big Data para analizar 200 mil datos por segundo”, afirma Young and Rubicam en su respuesta, remarcando que “la compañía se ofrece únicamente a los clientes de la agencia y es la mayor del mundo en su área”. Además, Young and Rubicam señaló que Xaxis “trabajó en el pasado para el Ministerio de Turismo”.

Rodríguez planteó en su escrito que las respuestas de Moré buscan "deslindar responsabilidad en la compra de publicidad digital que involucraba originalmente a la empresa Xaxis que llamativamente la preside su esposa".

Young and Rubicam, por su parte, acota que "no es su intención contestar o desmentir todas las afirmaciones equivocadas o falaces que hagan por diferentes medios las personas llamadas a declarar por la comisión investigadora y que los involucren".

Los diputados que integran la Investigadora analizarán el nuevo planteo del asesor en la sesión de este lunes. Será luego de recibir a una delegación de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), en torno a un cuestionado convenio entre esa organización y Turismo durante la gestión de Liliam Kechichian.