Colonización: senador de Cabildo pide destitución de Berterreche por "manifiesta incompetencia"

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech pidió públicamente la destitución del director del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, por su "manifiesta incompetencia" en la denuncia al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Según el legislador, la incompetencia se ve reflejada en que Berterreche fue durante varios años presidente y director de Colonización, pero descubrió "tardíamente" que "Manini es colono" –Domenech aclaró que cita a Berterreche en esta afirmación–. "Le llevó demasiado tiempo urdir una trama inconsistente con su equipo", criticó el cabildante.

Domenech explicó a El Observador que "si durante 50 años y todos los años que estuvo Berterreche no se tuvo interés, ha estado omiso el INC y el director", y cree que "es muy curioso" que nadie se haya preocupado por la situación jurídica de Manini hasta ahora.

Agregó que, sin haber visto el informe, la situación le parece ya de por sí "confusa", y criticó que se haya hecho un examen "visual" del terreno para un problema jurídico.

Berterreche después de ser Pte y director de Colonización por varios años, descubre tardíamente que Manini es colono(sic). Le llevó demasiado tiempo urdir una trama inconsistente con su equipo, por ese solo hecho de manifiesta incompetencia,

debería ser destituido. — Guillermo Domenech (@DomenechMG) March 22, 2022

Posible conjunción

Berterreche, junto a un equipo del INC, realizó un informe que, según sus declaraciones, demuestra que Manini, su esposa y ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el suegro de Manini, Roque Moreira, tienen en su posesión el padrón 511 de Artigas, de unas 2.856 hectáreas, que pertenece a Colonización, informó Búsqueda.

Por su parte, Manini negó en una carta esta acusación, que de ser cierta podría llevarlo a incurrir en algunas irregularidades, por votar leyes que lo favorecen en el marco privado –dos artículos de Colonización de la Ley de Urgente Consideración–.

Según el excomandante en jefe del Ejército, el padrón 511 fue comprado por el INC en 1970, pero al comprobarse que no podía ser explotado comercialmente fue puesto en licitación, y adquirido en parte por Roque Moreira en 1971. Luego, en 1981, el instituto transfirió la propiedad a Moreira, explicó Manini.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/a2ypPUCtMG — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 20, 2022

Domenech ratificó su "plena confianza" en la palabra de Manini, "en el error y en el acuerdo". Además, puntualizó que los contratos "deben ser interpretados por la actitud" de ambas partes, y en este caso "hubo una actitud de prescindencia".

El cargo a disposición

Berterreche sostuvo en rueda de prensa este lunes que no existe ninguna prueba de que esta transferencia haya acontecido, y remarcó que no tiene "ni la más mínima duda" de que el terreno en cuestión es de la familia de Manini y Moreira. De comprobarse que no es así, lo que, según Berterreche y los legisladores del Frente Amplio es algo que se puede constatar fácilmente con el título de propiedad, aseguró que está dispuesto a poner su cargo a disposición.

A pesar de que de comprobarse que incurrió en un error, Berterreche renunciaría, Domenech afirmó que su intención es que sea separado del cargo por la omisión ya cometida. "Lo que haga Berterreche corre por su cuenta", sostuvo el senador cabildante.

El director del INC aclaró a El Observador que esta inspección no fue dirigida hacia Manini, sino específicamente hacia el padrón 511, en el que "hay una serie de irregularidades que hay que regularizar", indicó.

En la rueda de prensa de este lunes, Berterreche detalló que la investigación tardó alrededor de tres meses, y en directiva tres miembros del directorio, del oficialismo, votaron para que el tema pasara a ser analizado por la división Jurídica del organismo, algo que el frenteamplista no acompañó por sostener que las pruebas presentadas eran suficientes.

El director advirtió que el análisis jurídico también puede durar cerca de tres meses en dictaminar si el padrón en cuestión es del INC o no.