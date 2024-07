"No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado": Guillermo Domenech dijo por qué está en contra de la homosexualidad

" Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no ", aseguró en una entrevista realizada este viernes en Fácil Desviarse (Del Sol).

"Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas. El ano del hombre no está preparado para ser penetrado. No está anatómicamente preparado ", reiteró.

Por su parte, otro de los entrevistadores, Jorge Balmelli, le señaló que en la naturaleza los animales de un mismo sexo tienen relaciones.

"Es excepcional, en la naturaleza es excepcional. Me dedico a la actividad agropecuaria y en los animales es excepcional", sostuvo.

"Es un problema personal. Una conducta con la que yo tengo disiento. Y está condenada desde el Levítico hasta el Romanos I. Los que tenemos una formación cristiana vamos a decir que es una conducta equivocada. Lo cuál no queremos decir que no respetemos a la persona porque los mandamientos exigen eso. Amar hasta el prójimo como a ti mismo. Amás a la persona, la conducta es equivocada", expresó.

Guillermo Domenech: "Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman"

Antes de esas declaraciones, Domenech había mantenido un cruce en el que se había expresado en contra de la educación sexual que se brinda actualmente en las escuelas. "No estoy a favor de generarle confusiones a los niños sobre sus roles sexuales. Creo que los niños necesitan madurar su conciencia sexual. Lo ha dicho siempre la psicología. Los niños no tienen conciencia de su sexo a los cinco, seis o siete años", sostuvo.

"Hemos recibido múltiples denuncias de padres que consideran inconveniente que a sus nietos les digan que vayan vestidos de niña o vestido de niño", agregó. "El miércoles pasado un padre me dijo que el profesor de danza se había vestido de mujer, yo tengo que creerle a la persona. Es tan repetida la denuncia que tengo que creerle", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "hay una tendencia de confundir los roles sexuales de los niños. Nacemos hombre y mujer", sostuvo. Y cuando se le preguntó sobre cómo trataría a una persona trans, la comparó con Batman. "Es hombre o es mujer. Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman. Lo que es, es. Y lo que no es, no es", aseveró.

"Para mí no hay mujer trans. Es hombre que se viste de mujer. Si le hacen una autopsia dentro de 5 mil años va a surgir que es hombre. Otra cosa es la conducta y eso es lo que soy", continuó.

"¿Por qué le tengo que decir mujer a alguien que se disfraza de mujer? Quizá lo tenga que tratar porque tiene un problema psiquiátrico", agregó. "¿Usted me diría Superman si yo digo que soy Superman?".