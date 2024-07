Domenech dijo que tiene "la esperanza, quizás un poco tenue" de que Daniel Salinas integre la fórmula de Cabildo Abierto

"Yo apuesto a la renovación en todos los campos. En estos últimos días incluso me he planteado si no hay necesidad de que algunos veteranos cedamos espacios para que aparezca gente joven. Nosotros ahora tenemos que designar un candidato a vicepresidente o vicepresidenta. Me han preguntado si yo soy candidato. Yo no soy candidato, soy un convencido de que los partidos necesitan renovarse", sostuvo.

"Lo único que me preocupa es que se mantenga una línea de pensamiento. Mi futuro personal es algo que no debe interesar", añadió.

Si bien no quiso mencionar nombres, aseguró que hay "hombres y mujeres jóvenes" con todas "las condiciones para ser los candidatos a vicepresidente". Dijo que algunos de los nombres pertenecen a su columna: Domenech, Manini e Irene Moreira lideran la Columna Lealtad y Unidad, la lista más votada del partido en las internas–. Pero dijo también que algunas opciones "vienen de otras agrupaciones o son personas independientes dentro de Cabildo".

Al senador le preguntaron sobre si había una posibilidad de que el candidato fuera alguien de la política. Él respondió que "ojalá" porque "hay mucha ente capaz e inteligente que se margina de la actividad política por lo ingrato que tiene".

Dijo que si estas personas no ocupan lugares en la política, lo hacen otros con "intereses subalternos" que no buscan servir a la gente "sino de servirse de la política".

Específicamente consultado por Salinas, señaló que él fue un ejemplo de ese tipo de persona al que se refería. Pese al anuncio de que irá de candidato de la oposición en el Colegio Médico, Domenech dijo sobre el exministro:

"Yo lo que más querría es que Daniel Salinas fuera candidato de Cabildo Abierto. Lo he dicho muchas veces, y todavía tengo la esperanza, quizás un poco tenue, de que él asuma las banderas de Cabildo Abierto".

Respecto a los rumores de que podía acompañar a Álvaro Delgado en la fórmula del Partido Nacional, el senador cabildante se limitó a decir que todos tienen "miradas favorables a la niña bonita" y que "es obvio" que "a cualquier partido" le interesaría contar con Salinas.

También recordó que tanto él como Salinas tienen un pasado en el partido blanco, por lo que "uno guarda ciertos afectos por la historia" de la divisa y "eso genera cercanías".