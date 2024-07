No vuelve a la política: Daniel Salinas será candidato a presidente del Colegio Médico por la oposición

Las últimas apariciones de Daniel Salinas

El exministro de Cabildo Abierto es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) desde agosto de 2023. En marzo de ese año había renunciado a la cartera y desaparecido de la esfera pública.

El ahora candidato a la Presidencia del Colegio Médico dijo a El Observador que "no hay incompatibilidades" con el cargo que actualmente ocupa en la casa de estudios ya que "no es política, es profesión".

Rompió su silencio político a fines de abril de 2024 cuando criticó el plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT.

"Esta propuesta de reforma de la Constitución que va por la eliminación de las AFAPs, confiscará 22.000 millones de dólares. Es irresponsable e imprudente", afirmó Salinas en X. "Perjudica a los trabajadores y sus familias", agregó el exministro quien dijo que "si fallece el trabajador" antes de jubilarse, la familia "no lo heredará".

Luego, en mayo, el exministro participó en un acto para homenajear a Pablo Mieres cuando renunció al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí Salinas definió a Mieres como un "héroe improbable", según consignó Telemundo.

"Su serenidad, su aplomo, su don de gente, su tranquilidad, fueron fundamentales en momentos críticos del país. Un país que enfrentó una pandemia de una manera distinta a otros países, donde se mantuvieron, a decir de (la ministra de Economía y Finanzas, Azucena) Arbeleche, los motores encendidos de la economía. No por la economía, sino por el trabajo", dijo en su discurso.

¿Salinas como vicepresidente?

En las últimas semanas, antes de las elecciones internas del pasado domingo 30 de junio, el nombre de Daniel Salinas se rumoreó como posible vicepresidente de cara a octubre tanto del nacionalista Álvaro Delgado como del cabildante Guido Manini Ríos.

A mediados de junio, Manini había dicho a Subrayado que la "puerta no está cerrada" para que Salinas lo acompañe en octubre, pero que el exministro le había dicho en verano que no quería "participar en la actividad política por razones familiares totalmente atendibles".

"Vamos a ver después de las internas, cuándo se baraja y se da de vuelta, de conversar con él y ver cuál es la posición suya", añadió Manini.

Por otro lado, según Búsqueda, el comando de campaña de Delgado había pedido hacer una medición de opinión pública de cómo eran vistas diferentes fórmulas, entre ellas la de Delgado-Salinas.

A fines de mes, Manini fue consultado por esta posibilidad en Arriba Gente (Canal 10) y reiteró que la "última vez" que habló con el exministro le dijo que "no quería saber nada de actividad política". "Sobre este hecho no lo hablé, pero él me lo hubiera dicho si hubiera alguna posibilidad o alguna conversación", indicó el líder de Cabildo Abierto.

Además, dijo que desde el entorno de Delgado no habían consultado a Cabildo sobre llevar al exministro a integrar una fórmula blanca. "Salinas es un cabildante. Si le hablan a él, en cierta forma, se está desconociendo al partido. Yo no digo que me moleste, pero creo que no es el procedimiento correcto", dijo Manini.

De todas formas, el exsecretario de Presidencia eligió a Valeria Ripoll como su compañera. Manini Ríos todavía no comunicó quién irá con él.

El domingo de las elecciones internas, Salinas se limitó a compartir una foto de la bandera uruguaya en X y a escribir: "Lo que nos representa, lo que nos une". Con la noticia de que se postulará a la presidencia del Colegio Médico, se terminan los rumores que lo asocian a la política partidaria de cara a octubre.