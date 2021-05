Comenzaron las obras de ampliación en el puerto de Montevideo

En el puerto de Montevideo comenzaron las obras de la inversión de aproximadamente US$ 455 millones que aportó la compañía belga Katoen Natie para expandir la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –de la que la empresa europea es el socio mayoritario–, y que tendrá como objetivo la construcción de una segunda playa de contenedores de cerca de 22 hectáreas, de un segundo muelle de 700 metros, y la modernización de los caminos de acceso de los camiones.

Según informó la empresa, las primeras etapas de la obra consisten en la excavación de entre 200 y 250 metros cúbicos de roca, el retiro de dos millones de metros cúbicos de barro, y el suministro de más de tres millones de metros cúbicos de arena. También se empezará por pavimentar el área de lo que será la nueva playa de contenedores y se montará un muelle sobre pilotes con un deck de 60 metros de anchos, explicó el ingeniero Rodolfo Laporta, gerente de Proyectos de la compañía, en declaraciones a la prensa.

“Es una obra realmente magnífica de una dimensión que el puerto de Montevideo desconoce”, valoró Laporta, y agregó que las obras permitirán que atraque en la terminal un buque de hasta 400 metros de eslora. "Es el mismo (tamaño del) buque que se atracó en el canal de Suez. Ese es el tipo de expectativa que tenemos hacia el futuro, y estamos mirando a un futuro muy lejano. Aunque esos barcos no vengan mañana, tenemos que diseñar el muelle para que puedan venir al puerto de Montevideo”, dijo el ingeniero.

La inversión de la compañía belga, un operador que ofrece servicios logísticos a nivel mundial, fue parte de una extensa negociación con el gobierno y que incluyó además la extensión del plazo de la concesión en la gestión de la terminal por 50 años, cuando el plazo original vencía en 2031.

Las negociaciones culminaron a fines de febrero con el resultado de que Katoen Natie, a cambio de lo anterior, aceptó desistir de un juicio contra el Estado uruguayo por unos US$ 1.500 millones, lo que fue valorado como un éxito por el oficialismo pero criticado por algunos actores de la oposición y por Montecon –el operador portuario que compite con Katoen Natie en las áreas públicas del puerto de la capital–. Esta empresa entiende que el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie es "abusivo e ilegal”, y que es “doloroso" porque los belgas tendrán prioridad en la operativa.

En paralelo, en una carta dirigida al gobierno en marzo pasado, el intendente de Canelones y dirigente del MPP, Yamandú Orsi, había planteado una serie de dudas sobre el acuerdo alcanzado. “Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo, para poder hacer aportes”, dijo en aquella oportunidad, en la que también reclamó que la política portuaria fuera una política de Estado.

El miércoles pasado, luego de que la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado recibiera al ministro Luis Alberto Heber para tratar este tema, el senador Charles Carrera continuó con las críticas.

“Estamos preocupados, por el país, por la pérdida de soberanía portuaria. En este sentido, hasta el año 2081, nuestro puerto ha quedado comprometido a asumir aspectos regulatorios, los cuales no podrán modificarse a futuro, sin el consentimiento de Katoen Natie”, afirmó en su cuenta de Twitter. El legislador, también dirigente del MPP, dijo que con el acuerdo “se genera un monopolio de hecho a favor de una empresa privada” y que “se hace sin ley que lo avale, trayendo consigo un sinnúmero de dudas con respecto a la legalidad de lo actuado”.

Semanas antes, también en el Parlamento, Heber había dicho que inversión negociada con la compañía belga era algo "altamente conveniente" para Uruguay, y añadió: "El Estado lo que hace es garantizar que se va a cumplir la ley de Puertos y que se va a cumplir el artículo 72 del decreto reglamentario. Eso es lo que dimos a cambio. (…) Se dice: 'Esto es monopólico'. ¿Cómo va a ser monopólico? En el puerto de Montevideo puede haber más de una terminal; no existe porque no hay volumen comercial como para hacerla. Eso quedó probado cuando en la administración anterior, en manos del ingeniero (Fernando Puntigliano, expresidente de la ANP), brindó la posibilidad de generar una segunda terminal y no hubo interesados. ¡No hubo interesados, señor presidente! Eso fue porque no hay volumen, no porque la ley lo hubiera establecido o porque el decreto reglamentario vigente lo prohibiera”, sostuvo el ministro, según la versión taquigráfica.

Tal como se estima, una vez culminada las obras, el puerto de Montevideo dispondrá de una terminal especializada de última generación, que al menos duplicará su capacidad anual y permitirá atender los barcos más modernos (400 metros). Los dos muelles, que representan en total más de 1.300 metros, le permitirán a TCP operar cuatro barcos portacontenedores en forma simultánea.