Los comerciantes del litoral plantean nuevas medidas para evitar una "hecatombe" económica

Los comercios del litoral mantienen la preocupación por la situación económica del sector, que se ve amenazada por la reapertura gradual de fronteras de Argentina y la profundización de la brecha de precios entre Uruguay y el país vecino.

Los departamentos fronterizos del litoral sufren el impacto de esta situación cambiaria desde hace mucho tiempo. Al día de hoy, al uruguayo le sale tres veces más barato comprar en Argentina varios artículos de la canasta de consumo, aunque la pandemia revitalizó al comercio local debido al cierre de los puentes. Los uruguayos dejaron de cruzar a Argentina para hacer compras y así las ventas en los departamentos del litoral crecieron en un promedio de 30%.

Ante la inminente apertura de fronteras de Argentina y el temor a los efectos que pudiera tener en el comercio local, los intendentes de Paysandú, Río Negro y Salto, plantearon la situación al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, a fines de septiembre, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas que abarcan a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en hasta un máximo de 60 km de los pasos de fronteras y que tengan ingresos brutos en el último ejercicio antes de la entrada en vigor de las medidas que no superen los $ 20 millones de facturación anual.

Las medidas, que tendrán una duración de, en principio, un año, incluyen la exoneración de aportes patronales, tributos y bonificación de tarifas. En particular habrá bonificaciones de los cargos fijos en la telefonía y se descontará 25% de los cargos fijos de internet de Antel. En relación a UTE se va a bonificar 100% de los cargos fijos.

También un 100% de exoneración de aportes patronales y a los monotributistas o monotributistas Mides se les exonera el cargo de IVA mínimo. A las empresas más grandes, se les exoneró el anticipo mínimo de IRAE.

Puente Fray Bentos - Puerto Unzué

Las medidas son aire pero no solución para el sector

Desde el sector valoraron las medidas anunciadas por el gobierno pero sostienen que no son suficientes y que es necesario seguir trabajando para lograr trasladarlas a precios y acercarse a los precios de la oferta Argentina.

“Tenemos una preocupación muy grande porque que se recupere el tránsito vecinal a nosotros nos empobrece como región”, dijo a El Observador Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP).

En ese sentido, destacó que el CCIP viene trabajando desde el comienzo de la pandemia en campañas de concientización sobre la importancia del comercio local y que se han intensificado las mismas en los últimos meses. A su vez, valoró el trabajo que se viene realizado con el gobierno pero alertó que las últimas medidas anunciadas son “insuficientes”.

Según Della Corte, las medidas contemplan a empresas que son pequeñas, “inciden poco en la estructuración de los precios” y que “cuando se retome el tránsito vecinal, lejos de bajar sus precios, van a tener que optimizar ese ahorro para sobrevivir”.

“Vemos con muy buenos ojos estas medidas pero son el primer esbozo de un trabajo que, seguramente vaya a ser a mediano y largo plazo, para intentar resolver un problema que hace que nuestros departamentos estén totalmente postergados en su desarrollo”, explicó.

Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto), dijo a El Observador que “agradecen” las medidas tomadas por el gobierno aunque son “insuficientes para que se puedan volcar a precios”.

El Telégrafo

Puente Paysandú - Colón

Según Paulino, desde el sector se encuentran trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr más medidas que tengan “tres grandes ganadores: el consumidor, el Estado y las empresas”.

“Por ahora, lo más lógico sería una medida de importación directa que libere a los comercios de frontera a importar productos y así ese precio, por la diferencia cambiaria, se podría reflejar en el consumidor final y el Estado no dejaría de recaudar. Hay montones de detalles que tenemos que analizar en conjunto para que afectemos lo menor posible a todos”, consideró.

Sobre esta medida se manifestó también Nelson Rosas, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro (Acirn), quien dijo que es necesaria y que “no es contrabando” sino una “importación legal directa, con facilidades para las microimportaciones”. “Que sea legal que empresarios inscriptos y con determinadas condiciones puedan importar directamente de Argentina”, puntualizó.

Rosas remarcó que la situación del comercio del litoral ya venía complicada desde antes de la pandemia y que lo que hizo esta fue “ponerle número”. “El gobierno se dio cuenta ahora que tenían que tomar medidas. Este tema hay que atenderlo porque va a ser una hecatombe en el litoral. Hay que ponerle algún freno y alguna medida para equiparar un poco más las posibilidades”, reclamó.

Los empresarios también apuntan a que se puedan implementar precios de frontera para los productos de la canasta básica, como ya ocurre desde 2018 con los combustibles que tienen un descuento del 24% en el Impuesto Específico Interno (Imesi).

Respecto a las posibilidad de que se implementen restricciones aduaneras como el "cero kilo" para desestimular el tránsito fronterizo, los representantes de los centros comerciales entienden que son medidas que no han servido históricamente.

En esa línea, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) levantó la medida de “cero kilo” que regía en los pasos fronterizos. En un decreto con fecha 28 de octubre, la DNA sostiene que no se incautará la mercadería siempre y cuando esta no supere los 5 kg por persona residente en zona fronteriza una vez cada 15 días, sea un surtido variado destinado a la subsistencia familiar y no incluya productos sujetos a prohibiciones según la normativa vigente.