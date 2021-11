Comerciantes del litoral todavía no sufren por la reapertura de fronteras y apuntan a cerrar un buen año en su nivel ventas

Los comercios del litoral aún no sienten el impacto de la reapertura de fronteras, apuntan a cerrar el año con números positivos –apuntalados por las fiestas– pero con la mira puesta en el inevitable retorno del tránsito vecinal que implicará un golpe duro para el sector.

Los departamentos fronterizos del litoral sufren el impacto de la diferencia cambiaria con Argentina desde hace mucho tiempo. Al día de hoy, al uruguayo le sale tres veces más barato comprar del otro lado del charco varios artículos de la canasta de consumo, aunque la pandemia revitalizó al comercio local debido al cierre de los puentes. Los uruguayos dejaron de cruzar a Argentina para hacer compras y así las ventas en los departamentos del litoral crecieron en un promedio de 30%.

Tras la reapertura de fronteras a extranjeros, la gran preocupación de los comerciantes de Paysandú, Río Negro y Salto estaba en que se diera un retorno inmediato al tránsito vecinal entre esos departamentos y las ciudades vecinas de Colón, Puerto Unzué y Concordia.

Sin embargo, ese retorno no se dio, principalmente, según comerciantes y autoridades del litoral, por un tema de restricciones sanitarias. Un uruguayo que decida ir a Argentina debe estar vacunado contra covid-19 y haberse realizado un hisopado con máximo 72 horas de anticipación, el cual tiene un costo de US$ 100 ($ 4.525).

Si el uruguayo permanece, por ejemplo, más de un fin de semana en Argentina, deberá realizarse otro hisopado para retornar a Uruguay, que tiene un costo en la vecina orilla de unos US$ 20 ($ 905). En el caso de permanecer menos tiempo, puede manejar su reingreso con el mismo hisopado de salida. A esto se le suma un test a los siete días de volver a Uruguay. Por otro lado, el único paso de frontera habilitado es el de Salto – Concordia.

En el mejor de los casos, cruzar el río le vale a un uruguayo US$ 200 debido a restricciones sanitarias, lo que frena el pase de las personas para realizar surtidos o cargar el tanque de combustible. Los cruces se limitan a temas de fuerza mayor.

Puente Internacional General Artigas (Paysandú - Colón)

Expectativa del sector

“Hoy la incidencia de la reapertura de fronteras en el comercio es nula. Si lo vemos desde un punto de vista egoísta, nos sirve. Nosotros siempre estuvimos a favor de tener los puentes abiertos con libre circulación de gente, bienes y servicios pero es verdad que, cuanto más se alargue la solicitud del test PCR, más se va a favorecer el comercio porque va a impedir que la gente cruce”, dijo a El Observador Nelson Rosas, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro (Acirn).

Según el comerciante, es “poco simpático” analizar esta situación únicamente desde el punto de vista comercial, por lo que también es necesario plantearlo como un tema social. “Se va a decir que el cruce favorece a la gente que va a comprar más barato y en cierta medida es así, pero desfavorece a una gran cantidad de personas que van a quedar sin trabajo porque hay una merma grande en el comercio, por lo que va a haber menos dinero en la ciudad, va haber gente sin trabajo y se va a producir un problema social”, explicó.

Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto), dijo a El Observador que el sector viene registrando una “recuperación importante” en todos los rubros desde mitad de año y que apuntan a cerrar 2021 en números azules. “Si se llega a liberar el tránsito y no se hacen más controles será fatídico para la zona pero con esta realidad actual vamos a tener un buen cierre de año en todos los rubros”, indicó.

Wikipedia Commons

Puente Internacional Salto Grande (Salto - Concordia)

Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), contó a El Observador que en el primer año de pandemia, el sector aprendió cómo son las ciudades sin contrabando. “Por primera vez nos pasa lo mismo que al resto del país. La época festiva y de finalización de clases genera una dinámica y una efervescencia en nuestras ciudades que antes los consumidores la iban a tener del otro lado del puente”, señaló.

Della Corte explicó que el sector ha crecido en estos años de pandemia y que se viene preparando para las Fiestas. “A nivel comercial, en época de pandemia, las ciudades apostaron a mejorar sus propuestas, su infraestructura y el volumen de esas propuestas. Pasaron cosas totalmente a contramarcha y ahora estamos todos con tremendas de ganas, pero con un ojo puesto en el puente”.

Medidas del gobierno

A pesar de las diversas situaciones planteadas por comerciantes y autoridades, la clave sigue siendo la misma de siempre y es ahí donde tienen “el ojo puesto”: estar preparados de la mejor forma para competir con los precios argentinos cuando retorne el tránsito vecinal.

En ese sentido, a fines de septiembre, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas que abarcan a las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en hasta un máximo de 60 km de los pasos de fronteras y que tengan ingresos brutos en el último ejercicio antes de la entrada en vigor de las medidas que no superen los $ 20 millones de facturación anual. Estas incluyen la exoneración de aportes patronales, tributos y bonificación de tarifas. Si bien los comerciantes valoraron esas medidas, entienden que no son suficientes y que no pueden trasladarlas a precios.

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a El Observador que “es muy difícil pedirle a los comerciantes que trasladen esos beneficios a precios”. En esa línea, apuntó que se debe trabajar en “precios de frontera”.

“Estamos convencidos de que en algún momento va a haber que aplicar alguna bonificación diferencial, como ya ocurre con los combustibles que tienen un descuento del 24% en el Impuesto Específico Interno (Imesi)”, explicó.

El Telégrafo

Según Lima, es muy difícil que las actuales medidas puedan ser trasladadas a precio por las empresas ya que las están aprovechando para poder mejorar su situación financiera. “Si instrumentamos precios de frontera el costo para el gobierno es elevado porque alguien tiene que hacerse cargo de la diferencia. Pero otra alternativa es que si no lo hacés, el día que se pueda cruzar libremente, acá van a cerrar comercios y familias se van a quedar sin empleo”, alertó.

Y agregó: “Yo no sé qué es peor o qué es lo que va a costar más al Estado. Acá ya vivimos momentos en donde por esa diferencia de precio cerraron centenares de comercios y los trabajadores terminaron en el Banco de Previsión Social (BPS) gestionando un seguro de paro”.

Paulino señaló que los centros comerciales están trabajando “muy fuerte” junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr medidas que sirvan “a largo plazo” donde “tanto el consumidor final como las empresas y el Estado salgan favorecidos”.

“Es imposible igualar precios pero, por lo menos, necesitamos tener un acercamiento para no perder 5 a 0 hablando en términos futbolísticos y en eso estamos”, apuntó Rosas.

“No hay renuncia fiscal ni descuentos que pueda aplicar el importador ni nadie en la cadena del medio. Hoy no llegamos a igualar los precios. Lo que podemos hacer es que no rompa los ojos esa distancia”, aseguró Della Corte.