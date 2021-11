Los ocho pueblos que pagan para qué te mudes: los países y sus condiciones

La idea se vuelve más tentadora cuando surgen oportunidades en las cuales los gobiernos ofrecen dinero a cambio de que las personas vayan a vivir a algunas de las ciudades de su país: estos son ocho lugares que pagan por vivir en sus tierras.

New Haven - Estados Unidos

A través del Programa New Haven está ciudad estadounidense ofrece hasta US$ 80 mil para quienes quieran ir a vivir allí. El dinero se divide de la siguiente manera: US$ 10 mil iniciales para la compra de una vivienda, US$ 30 mil para las renovaciones correspondientes y US$ 40 mil para pagar las matrículas de los colegios secundarios del Estado.

Para poder acceder al dinero hay que vivir en la ciudad por cinco años, demostrar que los ingresos no superan el 120% de los de una familia promedio de New Haven y conseguir un permiso de residencia en el país.

Baltimore - Estados Unidos

Baltimore está en búsqueda de personas que quieran vivir en ella, pero por su fama de violencia y peligro no encuentra candidatos. Es por esto que el Gobierno armó un programa a modo de incentivo: ofrecen US$ 5 mil para comprar una nueva casa a través de una lotería dos veces al año y, a través del programa Vacants To Value, ofrecen US$ 10 mil para comprar una casa desocupada y refaccionarla.

Locana - Italia

Como muchos de los pequeños pueblos de Italia, Locanda tiene una población pequeña y sumamente avejentada, por lo cual busca generar incentivos para que los jóvenes quieran mudarse allí. El alcalde Giovanni Mattiet anunció que otorgará US$ 10 mil en tres años a las familias que se muden allí para vivir: la condición es que tengan al menos un hijo y un salario mínimo de US$ 6.500 anuales.

Albinen - Suiza

Este pequeño pueblo de Suiza, que tiene tan sólo 240 habitantes, tiene paisajes de postal y busca gente dispuesta a irse a vivir a sus tierras. ofrece hasta 70 mil euros a familias de cuatro integrantes que quieran mudarse allí por al menos 10 años y US$ 9.300 por cada hijo extra. Para poder acceder, los candidatos deben tener menos de 45 años, construir o comprar una casa y demostrar que el inmueble no es para vacacionar.