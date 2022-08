Comercios de frontera en jaque por la diferencia de precios con Concordia y Colón

Comerciantes fronterizos uruguayos afirman que los supermercados están prácticamente vacíos. Mediciones de mercado marcan que el consumo de los hogares en Salto y Paysandú cae mes a mes. Ante ello, solicitan que se tomen medidas para evitar mayores pérdidas.

La brecha de precios en la frontera con Argentina se acentúa y los consumidores optan por realizar sus compras en Concordia o Colón. El tipo de cambio juega un papel preponderante al momento de tomar la decisión de cruzar la frontera con frecuencia.

Un informe elaborado por Scanntech reveló que el consumo de las familias en Salto y Paysandú tuvo una retracción de 24% en julio. En enero, la caída había sido de 2%. En los últimos meses el menor consumo en los establecimientos se fue agudizando. En mayo el descenso fue de 21% mientras que en junio se ubicó en 23%. El informe tomó cuatro grupos de productos y en todos se observó una baja. El consumo de las familias de bebidas descendió 9%. En alimentos fue de 14%, en productos de limpieza de 27% y en artículos de cuidado personal se ubicó en 32%. El informe también indicó que el carrito tipo de compras de productos (también considerando alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza) es 70% más barato en Argentina que en Uruguay.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchin, dijo a El Observador que la situación es de una asimetría muy grande, lo que genera un impacto local negativo a nivel comercial. Y eso se replica en todo el litoral, complementó. Informó que es amplia la gama de sectores afectados por la diferencia de precios con Argentina. En ese grupo hay empresas de gastronomía, hotelería, distribución de alimentos, ópticas, farmacias y servicios profesionales. Facchin señaló que Salto tiene el mayor índice de desempleo con 13,8% cuando la media nacional es de 7,1%. Además cuenta con un porcentaje de informalidad elevado. “El departamento se encuentra en su peor momento económico al que se suma la problemática de diferencia cambiaria. Esto nos pone en un escenario muy complejo a nivel empresarial y social con todos los desajustes que genera”, sostuvo la empresaria.

Ines Guimaraens

Compras en supermercados

Recordó que hay tres proyectos de ley en el Parlamento con soluciones alternativas para el sector comercial salteño. Facchin resaltó uno que fue presentado por el senador departamental Germán Coutinho. Es a través de la aplicación TuApp del Banco República. “Con esa aplicación se podría replicar el mismo beneficio de descuento de IVA que se aplica a los usuarios del Mides y llevarlo a todos los residentes de ciudades de frontera”, dijo.

“Esto además se podría complementar con descuentos de los diferentes sectores de la cadena de distribución, lo que puede resultar en una baja del precio final de por lo menos el 40%”, sostuvo. “Es una herramienta que existe, está probada, y podría implementarse en forma fácil y rápida como una política de incentivos de ventas”, complementó. Indicó que 70.000 personas cruzan por mes la frontera salteña hacia Concordia para realizar sus compras.

La situación en Paysandú no es diferente. El integrante del Centro Comercial e Industrial del departamento, Juan Della Corte, expuso que la primera baja de actividad que se notó fue en abril, pero en mayo, junio y julio fue más alta y no incluyó solamente al consumo. “También está aumentado el endeudamiento del minorista local”, dijo. Mencionó que la diferencia de precios se sigue ampliando y relató que un lunes o martes al mediodía hay kilómetros de colas de automóviles en el puente para cruzar a Colón. La estimación en el departamento es que salen 80.000 personas al mes a realizar compras del otro lado de la frontera. “Está vacío cualquier supermercado en Paysandú; se van millones de dólares por mes”, lamentó. El empresario contó que en la actualidad el contrabando no es solamente de los consumidores. “El almacén de barrio está comprando productos que los cruza alguien en una moto”, expresó. Como ejemplo de la diferencia de precios mencionó que el medio kilo de sal en Argentina cuesta $ 8.

A Paysandú también le pesa que Colón es una localidad atractiva. Della Corte señaló que tiene una propuesta turística casi de una ciudad balneario y atrae a los residentes del departamento a visitarla. “A tres kilómetros de la aduana tiene un shopping que se llama `El Sanducero´”, relató.