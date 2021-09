Comisión de Expertos ve inminente una tercera prórroga para reforma de jubilaciones

Desde la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) consideran que será necesaria una nueva prórroga - la tercera – antes de presentar las recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo al Poder Ejecutivo. La CESS comenzó a trabajar en noviembre del año pasado y entregó en marzo el primer documento, un informe diagnóstico del sistema. En abril comenzó la segunda etapa, que debería haber finalizado el 22 de junio, pero este plazo se extendió 45 días, a pedido del oficialismo, hasta el 6 de agosto.

Llegada la fecha, se volvió a extender por 45 días más, hasta el 20 de setiembre, para que los representantes del gobierno pudieran trabajar en un borrador que luego se compartiría con el pleno de la CESS.

El borrador del informe de recomendaciones en el cual se encuentran trabajando desde mediados de julio los representantes del gobierno en la CESS estará finalizado la próxima semana. En ese momento, será compartido con el resto de los expertos que la integran en representación del Frente Amplio, el sector empresarial, el PIT-CNT y los jubilados y pensionistas para poder debatir.

“Venimos con un ritmo de trabajo de entre 3 y 4 sesiones por semana desde hace dos meses. El documento base para la discusión está ya en un 95%, ahora estoy dándole la redacción final”, dijo a El Observador el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain.

Sin embargo, el experto en seguridad social explicó que “está bastante cantado” que va a ser necesaria una nueva prórroga antes de elevar las recomendaciones al Poder Ejecutivo.

“A nosotros nos queda por delante la discusión en el plenario y recabar los puntos de vista de las partes interesadas, tenemos bastante trabajo por delante”, explicó y agregó: “No me sorprende mucho el tema del tiempo porque cuando inicialmente me plantearon hacer un proceso de estas características yo estimé que llevaría entre 1 y 2 años”.

Jimena Pardo, representante del Frente Amplio en la CESS, dijo a El Observador que el 4 de agosto fue la última vez que se reunió el pleno de la comisión y que desde esa fecha están esperando el borrador. “Lo que nos preocupa un poco es que se venía trabajando con ritmos acelerados y que eso se frenó”, apuntó.

“Si bien nosotros dijimos que íbamos a esperar a que desde el gobierno nos hicieran las propuestas y con base en eso decidir, es distinto eso a que nos digan ‘tenemos un borrador cerrado entre los integrantes del gobierno y vemos si podemos llegar a un acuerdo con ustedes”, sostuvo Pardo.

“Con los integrantes de la oposición durante este tiempo hemos tenido otro tipo de actividades porque no hubo iniciativas ni propuestas de su parte”, respondió Saldain, por su parte.

De todas formas, la representante frenteamplista explicó que se seguirá trabajando con “voluntad y ganas” procurando buscar acuerdos. “En aquellas cosas que eventualmente no tengamos acuerdo y que nos parezcan malas, vamos a tratar de mejorarlas para que lo que salga sea lo menos malo”, agregó.

“Si bien es algo que la delegación del Frente Amplio analiza en colectivo, siendo coherentes con lo que hemos planteado desde un principio, no vamos a tener una postura contraria”, dijo Pardo respecto a la posibilidad de que el gobierno vuelva a solicitar una prórroga y enfatizó: “Lo que nos preocupa no es el plazo sino qué se hace en ese plazo y qué nivel de participación tenemos nosotros en aquellas cosas que nos parezcan complicadas”.

La LUC y los tiempos políticos

Según informó Búsqueda este jueves, hay dudas en el gobierno respecto a cuándo es el mejor momento para poner sobre la mesa del debate político y público la reforma de la seguridad social. La Corte Electoral se encuentra en este momento trabajando para corroborar la validez de las firmas presentadas por el Frente Amplio y el PIT-CNT a través de las cuales se busca convocar a un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Según las fuentes citadas por Búsqueda, en la oposición especulan con que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley para modificar la seguridad social al Parlamento luego del referéndum por la LUC y creen que el resultado de esta consulta definirá la suerte que correrá la reforma.

“Lo razonable es no interferir en el debate por el referéndum”, dijo a El Observador una fuente del gobierno. Consultado sobre este tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que por los plazos que maneja la CESS es “muy difícil” mandar un proyecto antes de fin de año tal como era la idea original del gobierno.

Si bien aseguró que estos plazos no dependen del Poder Ejecutivo sino de la propia comisión, los tiempos que le van a quedar al gobierno para enviar el proyecto antes de que comience el receso parlamentario, el 15 de diciembre, van a ser muy acotados.

Para Rodolfo Saldain, estos son temas que “van por el carril político” y que, por el momento, “no es algo que la CESS esté teniendo en cuenta”.

Al ser consultado sobre si una decisión del gobierno de postergar el envío de la reforma de la seguridad social al Parlamento podría significar también más tiempo para el trabajo de la CESS, Saldain valoró como positivo si eso ocurriera ya que el tiempo “nunca es suficiente”.

Pardo, por su parte, no quiso hacer valoraciones sobre las decisiones que se puedan llegar a tomar desde el gobierno entorno al eventual referéndum contra la LUC y el envío de proyecto de reforma al Parlamento.

“Me da la impresión que si, en el mejor de los casos, recién a fines de setiembre se nos hace llegar un planteo en crudo de recomendaciones, empieza a ser muy difícil que el gobierno pueda elaborar el proyecto antes de inicios de diciembre”, dijo Mieres. Por lo tanto, el proyecto quedará para 2022.