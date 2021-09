Gobierno posterga debate por reforma de la seguridad social para después del referéndum de la LUC

El proyecto de ley sobre la reforma de la seguridad social será enviado al Parlamento luego del referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El gobierno ya asumió que no llegará a enviar el texto antes de fin de año y cuando se levante el receso parlamentario, en marzo de 2022, el referéndum va a estar muy cerca por lo que entienden que lo mejor es postergar esta discusión.

El gobierno busca diferir la presentación de la iniciativa al Parlamento de la consulta sobre la LUC, según informó Búsqueda. “Lo razonable es no interferir en el debate por el referéndum”, dijo a El Observador una fuente del gobierno.

Consultado sobre este tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que por los plazos que maneja la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) es “muy difícil” mandar un proyecto antes de fin de año tal como era la idea original del gobierno.

Si bien aseguró que estos plazos no dependen del Poder Ejecutivo sino de la propia comisión, los tiempos que le van a quedar al gobierno para enviar el proyecto antes de que comience el receso parlamentario, el 15 de diciembre, van a ser muy acotados.

La CESS elaboró un diagnóstico del sistema de seguridad social, que incluye todas las cajas y servicios de pensiones, durante 2020 y a partir de ese trabajo comenzó a delinear las recomendaciones para la reforma del sistema. Esa segunda etapa se extenderá hasta, por lo menos, el 20 de setiembre pero en la comisión ya manejan la posibilidad de pedir una nueva prórroga.

Es decir, el Poder Ejecutivo va a recibir las recomendaciones a fines de octubre por lo que quedaría alrededor de un mes y medio para redactar el proyecto y poder enviarlo antes del receso parlamentario.

“Me da la impresión que si, en el mejor de los casos, recién a fines de setiembre se nos hace llegar un planteo en crudo de recomendaciones, empieza a ser muy difícil que el gobierno pueda elaborar el proyecto antes de inicios de diciembre”, dijo Mieres. Por lo tanto, el proyecto quedará para 2022.

El receso parlamentario se levanta en marzo y, según los plazos que tiene la Corte Electoral, el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se hará entre fines de marzo y principios de abril.

De todos modos, en el Poder Ejecutivo tienen claro, según dijeron las fuentes, que el tratamiento de este proyecto no se puede postergar más allá de principios del año que viene porque cuanto más se acerque a las próximas elecciones será más difícil conseguir los consensos necesarios. Si bien en todo el sistema político hay acuerdo sobre la necesidad de una reforma, existen diferencias sobre las medidas a tomar.

La reforma de la seguridad social es un tema pesado para el sistema político que generará intensos debates y que intentará tomar medidas de fondo para mejorar la sostenibilidad del sistema.

Distintos legisladores blancos consultados por El Observador aseguraron no tener conocimiento sobre el tema porque el asunto “todavía no llegó” al Parlamento. “Acá no hay nada todavía”, dijo una de las fuentes consultadas.