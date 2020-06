Cómo aprovechar el confinamiento para potenciar la marcar personal en el mundo laboral

Si es de los que a pesar de trabajar por cuenta ajena no ha tenido más remedio que utilizar su smartphone personal para seguir trabajando durante el confinamiento, tiene el privilegio de haber reforzado su marca. Su red de contactos habitual se pone en contacto con usted, no con su empresa, lo que le convierte en autónomo. Puede que haya tenido que renunciar a la intimidad que le proporcionaba un número propio, y quizá ha recibido alguna llamada fuera de horario, pero su marca es ahora más sólida. Si su actividad profesional se lo permite, se dará cuenta de que puede trabajar de manera independiente, incluso sin salir de su casa.

Y con esta experiencia, la cuestión que se plantea es si está realmente preparado para una nueva marca personal. Miguel Florido, director de la Escuela Márketing and Web, dice que es el momento de desviarnos del camino sin perder de vista la meta, "tenemos que abandonar la zona de confort y trabajar nuevas habilidades".

Practicar lo aprendido

Ahora tiene la oportunidad de demostrar que las habilidades que ha adquirido para trabajar de manera diferente sirven para algo más. Raquel Roca, speaker y docente sobre el futuro del trabajo, advierte de que trabajar en digital requiere destrezas distintas a lo analógico, que van más allá del uso adecuado de una herramienta digital: "Hablamos de la capacidad de comunicarse con efectividad en diferido, un buen manejo del caos y del estrés, una autogestión adecuada del tiempo y de la productividad, flexibilidad y a la vez orden, capacidad tanto para poner foco como para desconectar, etcétera".

Andrés Pérez Ortega, consultor de marca personal, coincide en que una nueva marca supone mucho más que pericia técnica: "No es un problema de recursos, ni dospuntocero, sino ceropuntocero, es decir, la conversación con nosotros mismos. Miedos, vergüenza, modestia o humildad mal entendida, falta de autoanálisis". Este experto en marca afirma que "se nos ha inculcado que vender nuestro trabajo (muy distinto de "vendernos" nosotros) es algo malo. Por lo tanto, creo no estamos preparados porque una herramienta se aprende a usar en poco tiempo; cambiar la mentalidad, requiere más esfuerzo".

Explotar su nueva marca va más allá de la tecnología. Adolfo Ramírez, asesor en transformación digital e innovación, cree que también es importante entender la nueva realidad, cómo están cambiando las formas de trabajar y relacionarnos. "Después estaremos preparados no sólo para venderlas, sino y sobre todo para tener éxito en la venta". Subraya que, en estos momentos, no hacer implica retroceder: "La marca personal es la combinación de dos componentes: el profesional y el humano. Y en este nuevo escenario el segundo es clave".

Pero sin dejar de lado la tecnología porque, como dice Beatriz Ruiz, coach y artífice de Marcatutalento.com, "digitalizarse es una necesidad para los profesionales que no quieren perder opciones por no saber posicionarse y mostrar su valor en las redes sociales".

Recuerda que muchos están dando valor a su presencia digital, en un mercado totalmente volátil e incierto, y en el que es imprescindible tener competencia digital para acceder a un trabajo: "Cuando los canales tradicionales de acceso al empleo han estado trabajando en remoto o a puerta cerrada, te digitalizas o te quedas fuera del mercado laboral. Es el mejor momento para poner a trabajar nuestra marca, mostrarnos como profesionales y dejarnos ver en una red profesional".

De lo formal a lo personal

Pérez está convencido de que la crisis no nos está obligando a desarrollar una nueva marca personal porque cuando alguien nos conoce, ya estamos dejando una huella: "Lo que ha provocado es que seamos mucho más conscientes de cómo gestionar ese impacto para que nos ayude a salir adelante. Lo que está cambiando no es nuestra marca sino el conocimiento que tenemos de ella y la necesidad de comunicar lo que hacemos".

Uno de los aspectos para fortalecer la marca y los contactos es el que apunta Marta Mouliaá, consultora de marca personal y desarrollo profesional. Opina que la relación de empresa a empresa con el teletrabajo se ha vuelto más cercana: "Hemos accedido a los espacios privados, conocido a hijos/as de padres y madres que concilian, nos hemos preocupado por la salud y el bienestar de sus familias. Ello contribuye a que la relación se fortalezca".

Jesús Alcoba, director de La Salle School of Business, también cree que esta "desafortunada circunstancia" nos ha cambiado: "Nuestro estilo es ahora más directo y desenfadado, más auténtico. Esta crisis ha venido a evidenciar algo sabido aunque ignorado, y es que las marcas están formadas por personas. En este nuevo contexto, y tras haber visto a los grandes líderes y dirigentes hablar desde el salón de su casa, la autenticidad es el nuevo mantra".

Un camino para revelar esta legitimidad es el que propone Roca: "Hay que resultar interesante y también práctico. Todos tenemos cosas de interés que contar, que a otros les encantaría o vendría genial aprender. Piensa en ello cuando tu exceso de humildad te empuje hacia la invisibilidad". Florido advierte de que "las redes sociales no pueden ser solo un mecanismo para comunicar noticias falsas, sino que deben ser un espacio para la conexión entre personas e ideas que nos permitan aprender". Porque, como recuerda Mouliaá, la gestión de la marca personal requiere tiempo y mucho esfuerzo: "No se consigue en dos o tres meses de confinamiento, se necesita una estrategia y un plan de acción para no desviarse del camino".

Fuente: Expansión - RIPE