Cómo comer para rendir más en el trabajo

Si mientras come acostumbra a mirar el celular o, por falta de tiempo, suele aprovechar para adelantar trabajo en el ordenador, no está comiendo y mucho menos alimentándose. Introducir alimentos en la boca con la atención en otro sitio va en contra de la nutrición. Probablemente es un hábito y esté convencido de que es una manera de aprovechar el tiempo, pero ignora que esta rutina no es buena para su trabajo ni para su sustento.

A la larga puede tener un impacto negativo en ambas facetas. Felicidad Martínez, nutricionista del área empresas de Sodexo Iberia (España), reflexiona sobre esta evidencia cada vez más habitual en los centros de trabajo: "Comemos, pero no estamos centrados en esta acción. Comemos pensando en otras mil cosas. Tampoco sabemos cómo funcionan nuestro cuerpo y nuestra mente. Por lo que nos resulta muy difícil tomar decisiones acertadas a la hora de optar por unos alimentos o por otros cuando queremos llevar una alimentación equilibrada que satisfaga nuestras necesidades particulares".

Cómo comer

Somos lo que comemos y, en cierto modo, cómo nos alimentamos y qué ingerimos también tiene un impacto en la productividad. Martínez asegura que no estamos adaptando lo que comemos a las necesidades reales que tenemos. Recuerda que cuando se trabajaba en el campo o en cualquier otro puesto que requería cierto esfuerzo físico, el menú típico de primer plato, segundo y postre funcionaba, había un equilibrio. Esa dieta no es la adecuada para alguien que trabaja en la oficina, "donde impera el estar sentado delante de una computadora muchas horas seguidas".

Los expertos proponen una pausa mínima real de 45 minutos para comer e interacción social.

Rosalía López Teulón, directora de la división de restauración de ISSIberia, coincide en que "el empleado que realice esfuerzos físicos requerirá una dieta diferente a aquel que trabaje frente a una pantalla. Uno tendrá que ingerir más proteínas que el otro, y comer con distinta regularidad". Insiste en que "las empresas deberían incentivar a los empleados a tomarse el descanso del mediodía, en el propio trabajo o en el exterior, pero con opción de interacción social. Debe promoverse una pausa real de un mínimo de 45 minutos".

Atención plena

El 64% de las empresas que ha conseguido el distintivo Top Employers España cuenta con iniciativas de meditación y otras técnicas de mindfulness. La tabacalera Altadis ha organizado cuatro sesiones de snack mindfulness con 25-30 asistentes y una duración de 30-40 minutos. Los participantes degustaron diferentes snacks, o tentempiés, bajo esta filosofía con la que se aprende a comer de forma consciente. El objetivo es poner el foco en disfrutar del momento mientras se come.

Úrsula Calvo, fundadora de Úrsula Calvo Center y experta en transformación personal, recuerda que mindfulness es tener consciencia de las experiencias que tenemos en cada momento, prestando atención sin juicio: "Alimentarnos es una de las actividades más importantes que realizamos en el día (o debería serlo), por lo que llevar atención plena tiene grandes beneficios. No solo me refiero a llevarla al alimento, su textura, su sabor, sino a lo que provoca en nuestro estado físico, emocional y mental".

La dieta

Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% del aumento de la productividad se debe a la alimentación.

Martínez explica que no existe ningún alimento que, por sí solo, aporte todos los nutrientes necesarios y mucho menos que lo haga en las cantidades adecuadas: "Todos los grupos de alimentos son indispensables (frutas, verduras, cereales, legumbres, carnes, pescados, huevos, lácteos, aceites, azúcares...), lo que tenemos que vigilar son las cantidades de cada uno de ellos". En cuanto a los alimentos que se deben evitar, López afirma que se debe huir de los pesados, fritos y con exceso de grasas, hidratos de carbono, y en cantidades excesivas: "Además, los productos no deben ser aburridos ni repetitivos, ya que afecta tanto al estado anímico como físico del empleado".

El papel de la empresa

El departamento de nutrición es una de las grandes apuestas de las organizaciones más avanzadas en la gestión de personas. Martínez señala que este tiene que "estar implicado en la toma de decisiones sobre la alimentación que deben llevar a cabo los empleados de una empresa. Es importante que la figura de los nutricionistas empiece a ser cada vez más visible en todo lo relacionado con la salud de las personas".

Pero parece que aún queda mucho camino por recorrer en este sentido. López menciona algunas de las conclusiones del Panel de expertos ISS Nutrición Saludable en el Workplace que lo confirman: la mayoría de las empresas (71,3%) considera que no existe el suficiente conocimiento por parte de compañías y trabajadores sobre el impacto que tiene la alimentación en la productividad de los empleados. No obstante, apunta un dato positivo: "El 87% de las compañías españolas considera que deberían promover activamente hábitos saludables en el lugar de trabajo. Sin embargo, sólo un 61% de ellas tiene en la actualidad programas de este tipo".

Barreras y beneficios

López subraya que la principal barrera para implementar una nutrición saludable en el trabajo es económica, "sobre todo porque las empresas desconocen los beneficios reales". Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% del aumento de la productividad se puede atribuir a una mejor alimentación.

Fuente: Expansión - RIPE