Cómo conviviremos después de la pandemia y dulces irresistibles

Te abro la puerta al mundo de Pícnic!, el mismo en el que compartimos alegrías y penas, festejos y preocupaciones, y en el que elegimos conscientemente concentrarnos -por un rato- en lo que nos da placer, nos suma serenidad y, a fin de cuentas, nos aporta fortaleza. En estos días me descubrí a mí misma prestando atención a detalles que no siempre permito que se cuelen en mi vida apurada: el sol en este cielo celeste inmaculado, el calor del fuego en un fin de semana lluvioso, las cúpulas de edificios hermosos, a veces perdidas entre carteles y basura, la belleza de las ramas en tonos otoñales que acomodo en un jarrón, los músculos cansados luego de hacer ejercicio... Podría enumerar muchos detalles más que solía dar por sentados, aunque el cielo azul está siempre y las hojas amarillas también y el viento de otoño se repite año a año y las cúpulas son añejas, pero creo que entendés lo que quiero decir. Si algo bueno espero que sobreviva a la pandemia es la atención que hoy le damos a lo “común y corriente”, a lo que está todos los días pero que revalorizamos por la condiciones en que estamos viviendo. ¿Te pasa algo similar? Soy Carina Novarese y me gustaría saber cuáles son esos pequeños detalles que ahora degustás con todos los sentidos, si me escribís por acá. Mientras tanto, comparto contigo piques y reflexiones para seguir sumando esos placeres que siempre están.