Como en la carne, China lidera entre los clientes para el pescado uruguayo

En los primeros 10 meses de 2019 las exportaciones desde Uruguay de productos pesqueros alcanzaron los US$ 99,939 millones (valor FOB), derivado ello del embarque de 49.401 toneladas, obteniéndose un precio promedio por tonelada de US$ 2.023.

Si se compara esos registros con lo sucedido en igual período del año anterior, se percibe una caída de 0,83% en valor y también una contracción de 7,52% en volumen, no obstante, el precio promedio por tonelada experimentó una suba de 7,21%. Por lo tanto, Uruguay ha exportado menos, pero a mejor valor.

Desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), en el marco del análisis del comercio exterior que realizan sus técnicos, se informó además a El Observador que tanto en valor como en volumen y precio promedio las cifras del período enero-octubre de 2019 superan, aunque de modo leve, a las del promedio del mismo período de cada año en el quinquenio 2015/2019.

Esos promedios son: US$ 92,856 millones, 47.995 toneladas y US$ 1.931 por tonelada, respectivamente.

Los productos más exportados

Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG (es decir eviscerado, descabezado y sin cola) o en postas fueron en el mencionado lapso de 2019, como sucede desde hace años, el principal rubro de exportación, tanto en valor como en volumen (US$ 86,967 millones y 46.051 toneladas), en ese caso logrando un promedio de US$ 1.889 por tonelada (que, por cierto, no es el mejor en el análisis producto a producto).

La corvina reina entre las especies

Considerando las exportaciones por especie, la corvina fue la principal exportada durante el período analizado en 2019 en términos de valor (US$ 32,957 millones), seguida por merluza (US$ 16,133 millones), merluza negra (US$ 9,664), tiburón azul (US$ 8,275 millones) y sábalo (US$ 4,835 millones).

En términos de volumen, en los cinco sitios al tope del ranking aparecen, en ese orden, corvina con 18.495 toneladas, merluza con 8.252 toneladas, pescadilla de calada con 3.620 toneladas, sábalo con 3.584 toneladas y tiburón azul con 2.939 toneladas, siempre con datos correspondientes al período enero-octubre de este año.

China, el principal destino

China (US$ 18,336 millones), Brasil (US$ 11,385 millones), Nigeria (US$ 8,910 millones), Estados Unidos (US$ 8,387 millones) y Gabón (US$ 7,166 millones) fueron los principales países de destino de las exportaciones uruguayas de productos de la pesca durante el período analizado en términos de valor.

Con base al volumen, medido en toneladas, el orden fue: China (7.657 ton), Nigeria (5.379 ton), Brasil (4.737 ton), Gabón (4.017 ton) y Camerún (3.814 ton). Estos datos no hacen más que ratificar la importancia de China para las proteínas de origen animal de Uruguay.

En ese marco, en carne vacuna China en lo que va del año demandó 285.754 toneladas (peso embarque) invirtiendo US$ 1.543,8 millones a un promedio de US$ 5.403 y en carne ovina demandó 9.989 toneladas (peso embarque) pagando US$ 54.178 a un promedio de US$ 5.424. China es responsable por el 58% de las divisas que Uruguay ha obtenido este año por el total de las carnes exportadas (sin considerar en ese caso los productos de la pesca).

Volviendo a los destinos para las colocaciones pesqueras, los mercados que mejor han pagado la exportación que Uruguay concretó este año, siempre limitando el análisis a enero-octubre de 2019, son: Indonesia (US$ 6.957), España (US$ 5.640), Estados Unidos (US$ 5.521), Vietnam (US$ 2.588) y Corea del Sur (US$ 2.482).

Nicolás Garrido

Cese de alerta de marea roja en Maldonado

Visto los resultados de los últimos análisis efectuados, la Dinara comunicó este viernes 22 que se ha dispuesto levantar la prohibición oportunamente establecida para la extracción, comercialización y transporte de moluscos bivalvos (mejillones) en las costas y aguas del Departamento de Maldonado. Se recuerda a la población, además, que no existe ningún impedimento para el consumo de otros productos como pescados, camarones y calamares.

Almeja de Rocha puede extraerse hasta el 30 de abril

También se indicó que mediante una resolución la Dinara se fijó una veda de conservación para la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) de Rocha (entre la desembocadura del canal Andreoni en La Coronilla y el arroyo Chuy). Se prohíbe la extracción del recurso únicamente en el período comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de octubre de cada año. Esto permite mantener abierta la pesquería durante el resto del año.