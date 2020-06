Cómo jugaron los niños en cuarentena

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena -que surge del ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU- busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En este segundo capítulo llamado "Jugar en Cuarentena", los niños contaron cómo se entretuvieron durante la estadía en su hogar. Explicaron qué juegos usaron, qué actividades recreativas hicieron y hasta incluso, cuales no volverían a hacer.

Una de las actividades más mencionada fue pintar: algunos en el patio de su casa dibujaron la famosa "rayuela" con tizas mientras que otros pintaron cuadros sobre papel. Por otro lado, algunos niños prefirieron los juegos de caja como por ejemplo los de magia o el Pictograma.

En cuanto a la tecnología, el uso de las computadoras estuvo presente pero de manera regulada. "Si pudiera, me pasaría una semana entera en la compu pero no puedo porque se gasta la batería" explicó Sara. A continuación Juan Pablo aclaró: "Todo el tiempo me han dicho que si utilizas mucho la tecnología, se te pudre el cerebro". También mencionaron el uso de la aplicación para celulares denominada "Tik Tok" -que está en boga- donde se suben videos de todo tipo.

"Yo tenía una remera vieja, la quería pintar y cortarla para hacer un vestido" dijo Clara y agregó "la pinté, la corté y le dije a mi mamá si me la hacía y ella me dijo, no, hacela vos". A diferencia de ella, Manuel confesó: "Yo he cosido unos peluches y creo que eso va a cambiar cuando termine la cuarentena. Voy a coser mucho menos que antes y en el año creo que no voy a coser nada más que esa cosa".