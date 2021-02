Cómo leer más y mejor y un descubrimiento en José Ignacio

Ya entraste en el reino de Pícnic! y te convido a que te quedes por un rato por acá, para disfrutar de lo que a veces creemos que no es esencial, pero que lo es. Hoy quiero hablar de la lectura como actividad salvadora, generadora de creatividad, promotora de la esperanza (incluso cuando la temática es oscura), porque lo que encierran los libros es lo mejor de la humanidad. Leer es una actividad que no nos sale naturalmente, al menos a la mayoría de las personas, pero que se puede convertir en tu mejor terapia. No es “natural” como lo es el lenguaje, pero cuando nos enredamos en las letras de un libro nuestro cerebro se enciende como un arbolito de Navidad, tal como lo confirmó la ciencia. Así lo explica Will Self en su ensayo How Should We Read?, que leí con placer y que me hizo reflexionar sobre mi amor por los libros y la lectura.



La lectura es para mí es mucho más que títulos de libros; es un mosaico de recuerdos en el que se sobreimprimen las imágenes de los lomos grises de la colección de clásicos de mi abuelo, las fotos de la enciclopedia de la historia de Gran Bretaña de mi madre, el mueble pequeño donde guardaban en mi casa El Tesoro de la Juventud y junto al cual me tiraba en el piso a leer, el árbol genealógico de los Buendía que intentaba aprender de memoria en el ómnibus camino a la facultad, las imágenes de los libros de Dr Seuss que le leía a mi hija.



No puedo estar más de acuerdo con Self cuando dice: “Leer con promiscuidad es comprender las caricias de una obra en brazos de otra; el lector promiscuo es un pedagogo por excelencia. ¿Cómo debemos leer? Deberíamos leer como comen los gourmets, devorando enormes trozos de texto”.

La semana pasada un lector fiel de Pícnic!, Juan Carlos, me mandó su lista de lecturas y me resultó muy interesante, sobre todo porque había autores que jamás había leído. ¿Vos qué estás leyendo o qué te gustaría leer? Soy Carina Novarese y te agradezco si me lo contás por acá.