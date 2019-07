Cómo logró un aceite de oliva Made in Uruguay llegar al mundo

Hace 10 años que se iniciaron en el mercado olivícola uruguayo abriendo el camino para un mercado que prácticamente no existía en el país. “Cuando empezamos era un cultivo nuevo, había muy pocas plantaciones y todas muy artesanales, no había una tradición de producción, por eso fuimos un poco los pioneros acá en un clima y tipo de suelo que no había antecedentes ni referencias”, explicó Adolfo Storni, Director de Agroland, empresa propietaria de Colinas de Garzón.

Producción récord

“Hoy somos el productor más gran- de de Uruguay con 3.200 hectáreas plantadas, el aceite de oliva es un producto de exportación y queremos posicionarnos como un jugador clave en mercados como Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea, aunque también en Bolivia, Paraguay, Panamá y Canadá, países con gran potencial importador”, aseguró Storni.

En esta cosecha, que se extendió hasta junio, por el gran volumen de producción se alcanzó la cifra récord de 18 millones de kilos de aceitunas en sus dos almazaras ubicadas en los campos de Rocha y Maldonado.

En este sentido Storni dijo “que si bien el clima es un factor decisivo, hace mucho tiempo que hacemos adaptaciones, como la corrección de ph de los suelos, los alomados para el desarrollo de raíces y las podas de aireación y rejuvenecimiento.

A puro ensayo y error “fuimos aprendiendo sobre la marcha sobre cómo funcionaba mejor el cultivo en este clima. Ese proceso de aprendizaje ahora está dando sus frutos que se ven reflejados en la última cosecha”, agregó Storni.

Trabajo artesanal

El aceite de oliva extra virgen, asociado a la dieta mediterránea de los griegos y otros países del sur de Europa y Norte de África, tiene múltiples propiedades para la salud y la belleza.

Distintas investigaciones científicas han aportado evidencia que apuntan a que el consumo de aceite de oliva reduce la enfermedad coronaria, controla el colesterol, mejora la circulación, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, combate la diabetes, protege el cerebro, alivia los dolores articulares por su propiedad antiinflamatoria, ayuda a perder peso, nutre la piel, fortalece el pelo y tiene propiedades anti-cancerígenas. Existen pocos alimentos naturales con tantas propiedades benéficas para la salud.

“Es un producto muy natural, cuyo cultivo conlleva un trabajo manual, de mucho seguimiento porque imagínate que cada planta necesita al menos 8 años para alcanzar su máxima producción y de ahí hay que cuidarla para lograr un producto de calidad”, sostuvo el empresario.

Competir en iguales condiciones

En cuanto al mercado externo, Storni dijo que el 80% de la producción de aceite de oliva está destinado a la exportación adonde se están abocando para abrir más mercados y poder colocar este producto Premium y otros aceites.

Pero para lograrlo necesitan “las herramientas que tienen todos los demás sectores de la economía uruguaya para generar competitividad en el exterior”.

En este momento tienen tres preocupaciones importantes como sector. Por un lado, “no tenemos devolución de tributos cuando exportamos como lo tienen todos los rubros exportadores del país, lo cual nos hace competir en forma desventajosa con empresas monstruos del mundo”, explicó.

En segundo lugar, “queremos lograr un Consejo de Salarios propio del sector olivícola porque compartimos el mismo convenio con las procesadoras de aceite que se rigen por otros métodos de producción y trabajo”. No es lo mismo la cosecha de aceitunas y la extracción de aceite de oliva que la producción y la molienda de soja.

En tercer lugar, la apreciación del tipo de cambio local que viene rezagado frente a la inflación acumulada en la última década, quita competitividad a la hora de competir en el exterior porque el producto se encarece en dólares.

Sin duda que al ser un sector nuevo implica desafío. “Somos pioneros y tenemos que abrir nuestros propios caminos, pero estamos trabajando en ello”.

En cuanto a estos reclamos es optimista porque “son totalmente válidos; no estamos pidiendo nada que los demás no tengan, somos marca país, generamos mano de obra, divisas e inversiones en el país, por eso queremos que se nos cuide y nos den las mismas armas que los demás”.

Marca reconocida

A pesar de ser una región nueva en el mundo olivícola, con sus diferentes variedades monovarietal, bivarietal y trivarietal, Colinas de Garzón sumó más de 30 de las máximas distinciones a escala mundial; es la línea de aceites de oliva extra virgen uruguaya más premiada a nivel internacional.

“Hoy lo que vemos es que nuestros aceites son un ícono que los turistas se llevan a casa de recuerdo de su paso por Uruguay, representan esa identidad uruguaya de productos de altísima calidad, naturales y artesanales que siempre se destaca en el mundo”.

Para lograr ser reconocidos Storni explicó que “somos muy minuciosos con todo el proceso, desde la plantación, la recolección y la cosecha porque cada detalle impacta en la calidad del producto nal. La frescura, la acidez, sus notas sensoriales son nuestro diferencial”.

Extra virgen real

Para que un aceite de oliva sea considerado extra virgen debe reunir determinados condiciones organolépticas y sensoriales relacionadas con su pureza.

Sin embargo, en las góndolas de supermercados y tiendas gourmet, “Colinas de Garzón compite mano a mano en precio y calidad con aceites importados en su mayoría italianos y españoles que se venden como oliva extra virgen y no lo son”, sostuvo Storni.

“El aceite de oliva se debe consumir lo más cerca posible a su fecha de envasado. Por eso nosotros vamos envasando en botellas a medida que se van vendiendo las partidas; mientras tanto queda almacenado en tanques con asepsia sin luz y refrigeración para mantener sus mejores condiciones”, agregó.

Para concluir Storni dijo que “hemos sido todos estos años un verdadero laboratorio de experimentación a gran escala, estamos procesando toda esa información para potenciar nuestro mejores cortes y poder ser un referente también a nivel internacional”.

“Comparamos en forma permanente nuestros aceites con ofertas de todo el mundo y siempre llegamos a la misma conclusión: Uruguay puede producir un aceite de oliva de calidad excepcional y Colinas de Garzón tiene todas las condiciones para ser un referente internacional”.