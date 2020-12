Cómo se enteró Vázquez de su enfermedad y su deseo antes de morir

Corría julio de 2019 y el presidente Tabaré Vázquez había coordinado con su médico personal, Mario Zelarayán, la realización de una serie de estudios generales. Como todos los años, tanto Vázquez como su esposa, María Auxiliadora Delgado, se sometían al chequeo de rutina.

Recibieron los exámenes al mismo tiempo y fue el exmandatario quien por su condición de médico los inspeccionó. Los de María Auxiliadora estaban bien. Los de él no: mostraron valores alterados que no eran para nada auspiciosos.

Vázquez no precisó más confirmación que la de su propia experiencia para saber que el panorama no era alentador, pero no se lo dijo a su esposa en ese momento.

Y no llegó nunca a comentárselo, porque esa misma madrugada del 31 de julio de 2019 María Auxiliadora Delgado falleció a los 82 años a causa de un accidente cardiovascular que le provocó un paro cardíaco.

El mandatario no tuvo casi tiempo de hacer el duelo. Poco menos de un mes después, el 20 de agosto de 2019, convocó a una reunión de Consejo de Ministros urgente.

La reunión fue todo una sorpresa, porque era totalmente extraordinario que Vázquez convocara a sus ministros un martes, apenas horas después de la sesión formal de los lunes a la mañana en Torre Ejecutiva.

Enseguida empezaron las especulaciones. Muchos de los jerarcas estaban de gira por el norte del país, en el marco de una rendición de cuentas en Artigas, Tacuarembó y Rivera, por lo que no llegaron a tiempo para la convocatoria fijada a las 17:00 horas.

Minutos después de esa hora, el presidente ingresó a la sala de prensa de la Torre Ejecutiva acompañado de la vicepresidenta, Lucía Topolansky; el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario Juan Andrés Roballo. En la sala también estaban varios de los ministros de su gobierno.

"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación a lo sumo", anunció Vázquez, parado solo sobre una tarima de Presidencia, con Toma y Roballo a su lado, sentados en una mesa.

Si bien desde finales de julio sabía que algo no estaba bien (cuando recibió el resultado de los exámenes), fue después de una tomografía en la Asociación Española que decidió anunciar su enfermedad públicamente.

El anuncio fue un martes y el viernes de esa semana Vázquez se sometió a una biopsia (también en la Asociación Española) que confirmó el carácter maligno del tumor. Para finales de agosto, días después de recibir el resultado, el entonces mandatario empezó el tratamiento de radioterapia.

Apenas un mes después, en setiembre de 2019, Presidencia de la República anunció en un comunicado que el presidente había terminado la radioterapia con éxito y había presentado una "excelente tolerancia". No obstante, había que esperar otros dos meses más para evaluar la respuesta al tratamiento.

Las semanas pasaron hasta que el 14 de diciembre (con las elecciones recién culminadas) el gobierno emitió un confuso y escueto comunicado que señalaba que Vázquez había tenido una respuesta "satisfactoria" al tratamiento y que no había "evidencia actual de la enfermedad".

Su círculo más íntimo, no obstante, tenía asumido que no estaba bien.

La obsesión del mandatario durante los meses posteriores a la confirmación del cáncer fue llegar con vida al 1° de marzo de 2020 para la transmisión de mando.

Sus allegados reconocían que la poca fuerza y energía que le quedaba en su cuerpo estaba destinada a cumplir con ese deseo y entregar la banda presidencial, lo que lo convertiría en el segundo presidente (tras el regreso de la democracia) en cumplir con dos mandatos presidenciales. El único que hasta entonces ostentaba ese puesto era el colorado Julio María Sanguinetti.

El deseo del dirigente frenteamplista fue recordado este domingo, cuando la exvicepresidenta, Lucía Topolansky, contó que el día que Vázquez anunció su enfermedad le dijo que no se preocupara. "Me dijo: 'Quedate tranquila porque al 1° de marzo llego'", afirmó la senadora en una rueda de prensa.

Vázquez cumplió y el ese día traspasó el mando, aunque visiblemente deteriorado. Después de ese momento, su salud fue cuesta abajo y con la pandemia de por medio se recluyó en su residencia del Prado, desde donde mantuvo su actividad política con apariciones en actos virtuales a través de Zoom.

Así transcurrió hasta que el 27 de noviembre de este año su cuadro se agravó y sufrió una trombosis que lo dejó en un estado de salud delicado.

Y aunque la última comunicación oficial había dado cuenta de un resultado exitoso en el tratamiento de radioterapia y que no había evidencia de la enfermedad, en las horas previas a su muerte uno de sus hijos, Álvaro Vázquez, confirmó que su padre sufría metástasis en el páncreas.

"Estas complicaciones son esperables en un paciente oncológico que está en la etapa en la cual él está. El paciente oncológico tiene las características que poco a poco se va deteriorando su estado de salud y queda más vulnerable a algunas complicaciones que pueden haber", explicó su hijo, también médico de profesión. Y ante la pregunta de los periodistas, dijo que su padre sufría una "metástasis pancreática".

Este domingo 6 de diciembre, Tabaré Vázquez falleció a las 03.00 horas "por causas naturales de su enfermedad oncológica", según informó un comunicado firmado por sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez.