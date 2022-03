Compañía estadounidense adquirió los activos de Caputto en Salto

La compañía estadounidense Frutura anunció hoy que resultó adjudicataria de los activos de Citrícola Salteña (Caputto) en la subasta judicial realizada por la Liga de Defensa Comercial. De esta manera, a través de la constitución de la sociedad "Frutura Uruguay que consolidará dichos activos, se establece como un nuevo y significativo operador en la actividad citrícola del país", informó la compañía por medio de un comunicado.

Entre los activos adquiridos se destacan 3 mil hectáreas con plantaciones citrícolas (naranjas, limones y mandarinas principalmente), 1 planta de empaque de fruta para exportación y una planta de procesamiento de fruta cítrica para la producción de jugos de alta calidad ubicada en la ciudad de Salto. Los principales destinos de exportación de toda su producción son clientes en Europa, América del Norte y del Sur, Oriente Medio y el sudeste asiático.

"Esta compra representa un nuevo hito de creciente importancia en Latinoamérica para Frutura Inc. que el año pasado también adquirió la peruana Agrícola Don Ricardo anticipando con este nuevo paso importantes sinergias en la región, gracias a su creciente red global de clientes y socios estratégicos", explicó la compañía.

Citrícola Salteña solicitó el concurso de acreedores en 2019 y la Liga de Defensa Comercial (Lideco) se ha desempeñado como síndico de oficio desde ese momento. Luego de un proceso de due dilligence Frutura fue el único oferente de la subasta que avaló la Justicia.

Caputto tenía un pasivo por unos US$ 50 millones y su principal acreedor era el Banco República (BROU), con el cual mantenía un pasivo que ronda los US$ 20 millones. El resto de la deudas estaba compuesto por pasivos comerciales y de distintos proveedores. La empresa tenía deuda garantizada por US$ 35,7 millones, mientras que otros US$ 11 millones no contaban con garantía.

La base del remate de los activos de Caputto fue de US$ 36,5 millones y los acreedores se cobrarán a prorrata del monto que pagó el comprador.

Según supo El Observador, el comprador pagará el 50% de ese monto (unos US$ 18 millones) el de marzo contra la entrega de los activos. Ahí está previsto que Frutura se haga cargo de la nueva zafra, algo muy relevante para darle continuidad al proceso industrial de Caputto. El BROU había manifestado en su momento que estaba dispuesto a financiar el restante 50% de la operación. Las fuentes indicaron que hay conversaciones "avanzadas" al respecto pero todavía no está cerrado.

Para el BROU, "una muy buena noticia"

El presidente del BROU Salvador Ferrer dijo a El Observador que es una "muy buena noticia" el hecho de que haya surgido un inversor interesado en hacerse cargo del proyecto "en bloque" del complejo industrial de Caputto. El jerarca añadió que había que tomar con "prudencia" el anuncio hasta que la empresa haga la integración del 50% de la operación en los próximos 15 días. No obstante, el privado ya había realizado previamente una seña, que había sido aceptada por Lideco, por lo que se estima que la operación culminará sin problemas.

Ferrer insistió en que el BROU está convencido que el "proyecto es viable", además de ser una fuente laboral para unas 2 mil familias en Salto. Ferrer aseguró que hay "perspectivas alentadoras" para el futuro de Citrícola Salteña teniendo en cuenta el plan de negocios que presentó el privado.

“Adquirir estos activos y establecer Frutura Uruguay significa mucho para mí personalmente y será una poderosa propuesta de valor al servicio de nuestros clientes”, dijo David Krause, CEO de Frutura.

“La fruta de alta calidad disponible, la posición estratégica de Uruguay para el abastecimiento global y el potencial productivo que identificamos nos convencieron de este acuerdo. Planeamos infundir capital selectivamente; revisar las ofertas de variedades existentes; y mejorar la eficiencia de los procesos. Esperamos que cada uno de estos movimientos sea significativo para el crecimiento de Frutura Uruguay”, añadió.

Caputto posee activos tasados en su momento por cerca de US$ 70 millones, que dependen especialmente de la valuación que tienen las plantaciones citrícolas, que incluyen variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos, entre otros. La gigante salteña cuenta con unas 3.500 hectáreas (ha) de las cuales 1.500 (ha) fueron destinadas a la reconversión varietal, debido a que en 2016 hubo un cambio de preferencias del consumidor. La firma cuenta con una planta industrial de packaging para frutas frescas y otra de jugos de 26 mil metros cuadrados y tecnología de última generación. El complejo industrial genera empleo directo para unas 1.000 personas en Salto e indirecto a otras 1.000.

Los ejecutivos que quedan a cargo

Romain Corneille, quien jugó un papel decisivo en las discusiones durante el due dilligence de Frutura, ha sido designado nuevo director ejecutivo de Frutura Uruguay. Corneille se desempeñó anteriormente como CEO de San Miguel Global, con sede en Argentina, y tiene una amplia experiencia en Latinoamérica.

Alejandro Buratovich, quien reside en Uruguay y se desempeñará como representante local de Frutura, fue nombrado gerente general. Corneille y Buratovich trabajaron en estrecha colaboración en San Miguel Global durante varios años.

Citrícola Salteña también es conocida como pionera en la introducción de innovación y automatización en la agricultura, incluida la adopción temprana de tecnología en las huertas. Continuaron invirtiendo en investigación agronómica y fueron los primeros en diseñar los mejores sistemas de empaque, clasificación y selección en su clase en Uruguay, asegurando una fruta superior consistente en tamaño y color. Frutura Uruguay se basará en este legado de innovación a través de la colaboración y el intercambio de mejores prácticas que es parte de convertirse en una empresa del grupo Frutura.

Acerca de Frutura

Frutura es una red global de ventas y marketing comprometida con el suministro de fruta premium a los clientes internacionales, los 365 días del año. Hoy se integran a la red Frutura la empresa Dayka y Hackett en el Valle de California, Agrícola Don Ricardo en Perú; y TerraFresh Organics con operaciones EEUU, México y varios países de Latinoamérica.