Comunicación en tiempos de redes sociales

Cuando Ignacio Bazzano egresó de la UCU era 2004. Ni él ni buena parte del mundo podían predecir el futuro. No sabían, entonces, que un buen día alguien llamado Mark Zuckerberg iba a cambiar las reglas de la comunicación de las personas, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones y los gobiernos. Nadie hablaba de redes sociales, ni de teléfonos inteligentes, ni de likes, ni de retuits, ni de historias de Instagram, ni de apps, ni de clickbait, ni de publicidad segmentada. Nadie sabía la revolución que se avecinaba. Pero la palabra digital ya sonaba con mucha fuerza en espacios académicos y empresariales.

A Ignacio Bazzano le gusta recordar que cuando terminó la Licenciatura en Comunicación no existía Facebook, Google tenía unos pocos años y el email no era una herramienta de primera necesidad. Bazzano, de todos modos, tuvo visión y una formación lo suficientemente sólida para entender el mundo. En 2001 fundó, junto a un compañero de Facultad, la empresa de comunicación y marketing Takeoff Media. La transformación fue veloz. Al poco tiempo de su creación, la empresa viró a dar servicios casi exclusivamente en el área digital. “Uno a veces le tiene un poco de miedo a lo grande y complejo que es el mundo digital, pero cuando sabés de comunicación, sabés de comunicación en el área que sea, digital o analógica, interpersonal o empresarial. Lo importante es aprender de comunicación y tener una cabeza abierta. La Universidad es ese instrumento que te abre la cabeza”.

Con esa hoja de ruta en mano Bazzano lidera un equipo de profesores que da, desde hace años, la materia Marketing Digital, dentro de la Licenciatura en Comunicación. Para él lo específico es importante: un graduado de Comunicación tiene que entender lo que es el costo por click y la segmentación personalizada; conocer de métricas y cómo optimizar la inversión en medios; debe saber manejar las herramientas de hoy. Pero en las aguas profundas y complejas de la publicidad y el marketing no alcanza con entender cómo funciona Instagram. “La materia que damos se llama Marketing Digital pero es, en esencia, marketing; lo digital es la segunda parte. Lo que estamos haciendo es marketing, estamos tratando de ayudar a empresas a vender un producto, a hacer llegar una oferta a un grupo de personas que pueden estar interesadas y usamos, como medio, los canales digitales. Pero si no tenemos una buena base de marketing no sirve para nada. Se trata de pensar en los problemas generales y ajustarlo a la realidad de lo que es ahora. Hay que desarrollar estrategias para aprender a pensar y a resolver problemas. El que sabe resolver los problemas de hoy, los de mañana y de pasado mañana va a tener valor a largo plazo”, explica. No es ninguna novedad que la tecnología cambia demasiado rápido. Nadie sabe qué vendrá en los próximos años ni cuándo pasará de moda tal o cual red social ni cómo se pautará la publicidad del futuro.

Lo que sí se sabe es que cuanto más sólida es la formación universitaria más sólidos serán sus profesionales a la hora de tener que adaptarse o pararse frente a nuevos problemas. Bazzano es contundente porque –en su caso– la formación de la carrera de Comunicación en la UCU fue fundamental. Takeoff Media, primero, y Portlike, después, son dos enormes ejemplos de ello. Cuando tiene que dar sus clases, se planta con una idea firme en su cabeza: “A veces es difícil tener paciencia cuando sos estudiante, es difícil decir: ‘confío en mi formación general y que esto va a ser suficiente para poder encarar los temas que vengan más adelante’. En mi caso funcionó”.