Comunistas marcan distancia de su vocal en la Jutep tras fallo sobre Antel Arena

El Partido Comunista (PCU) marcó distancia del integrante de esa colectividad en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tras el fallo emitido esta semana sobre la construcción del Antel Arena. El organismo de contralor determinó, en base a una auditoría de la telefónica estatal, que la obra violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad, en una declaración aprobada de forma unánime, con el apoyo incluido del vocal frenteamplista, Jorge Castro.

"No comparto para nada", afirmó en diálogo con El Observador el secretario nacional de Unidad Política del PCU, Daniel Marsiglia, sobre el pronunciamiento de un dirigente de sus filas a través de la Jutep. "Yo por lo menos hubiera consultado al partido. Yo me debo al partido", sentenció Marsiglia, comunista de larga data e integrante por esa colectividad del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA).

Consultado este miércoles por El Observador, el vocal de la Jutep había explicado que el fallo del organismo se basó por entero en la auditoría remitida desde Antel, encargada meses atrás a la firma Ecovis. "Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la Jutep", había aclarado.

Marsiglia entiende que dicha consultoría "está sesgada". "Hay auditorías previas que en esto no se tomaron en cuenta", acusó el dirigente, quien añadió que esta última "es una auditoría hecha a la medida encargada por el presidente de Antel", Gabriel Gurméndez. Marsiglia agregó que "este gobierno no hace nada por defender las empresas públicas", en línea con un "desmantelamiento" de los servicios públicos.

Las declaraciones de Marsiglia coinciden con otras manifestaciones públicas de comunistas que marcaron sus discrepancias con el fallo de la Jutep, a pesar de que el último hubiera contado con el visto bueno de su compañero en el organismo. El senador Óscar Andrade tuiteó el fragmento de la rueda de prensa de la intendenta Carolina Cosse transmitida por Telemundo, y escribió: "Muy clara".

La jefa comunal consideró en esa instancia que el estudio de Antel se sustenta en una "pseudoauditoría" conducida por un "militante herrerista", en referencia al socio de Ecovis, Marcelo Caiafa. "Para mí es una no noticia. Parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una campaña para tratar de matrizar en la gente que Antel no tiene que tener un Arena", sostuvo Cosse.

Por su parte, el presidente del sindicato de Antel (Sutel), Gabriel Molina —integrante del Comité Central del PCU— reiteró en diálogo con El País que "hay una clara maniobra política". El sindicalista también arremetió contra la militancia social del socio de Ecovis, e indicó que existen auditorías internas y externas de Antel previas a la asunción de Gurméndez, y que en todas "se puede comprobar que no encontraron absolutamente nada".

Camilo dos Santos

Fachada del Antel Arena, cuya construcción inició durante la gestión de Carolina Cosse al frente del ente

Discordia

En diálogo con El Observador, el vocal del PCU en la Jutep había ratificado su respaldo al fallo: "Si según la información que yo tengo hay hechos que contravienen normas éticas o de transparencia, así como es responsabilidad de la asesoría haber realizado una verificación de los hechos dando las mayores garantías, es una responsabilidad mía juzgar la información que yo miro", dijo.

"En este caso no estábamos juzgando al auditor. Si hay cuestionamientos a la auditoría, no nos corresponde hacerlo a nosotros. Acá no llegó ningún cuestionamiento para que nosotros nos pronunciáramos sobre la empresa auditora", aclaró al ser consultado sobre los dichos de Cosse al respecto de la consultoría. Fue así que la Jutep no puso en tela de juicio la calidad de la auditoría en que basó su fallo.

"Si hay ciudadanos que tienen dudas sobre la calidad ética de la asesoría contratada, tienen la posibilidad de plantearlo. Así como nos pronunciamos sobre este tema, investigaremos", lanzó Castro ante los cuestionamientos. "Cuando se está auditando una gestión, si había elementos para cuestionar al agente auditor, era el momento de hacerlo. No a través de declaraciones de prensa, sino a través de organismos de contralor", determinó.

Castro contó que al momento de la emisión del fallo, lo contactó un dirigente del PCU para conocer de primera mano el tema, pero se negó a detallar quién era. El vocal aseguró que ya remitió un informe ante las autoridades partidarias sobre las actuaciones. Marsiglia dijo a El Observador que la posición sobre la auditoría del Antel Arena nunca llegó a integrar el orden del día en la estructura del partido.

Al cierre de esta edición, la fuerza política aún no tenía una definición en torno a cómo proceder con el asunto.