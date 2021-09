Vocal del FA en la Jutep respondió a Cosse: "Si tienen dudas (sobre la auditoría del Arena) hay lugares para denunciar"

El vocal del Frente Amplio en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Jorge Castro, defendió el fallo sobre la auditoría en torno al Antel Arena remitida por el ente al organismo de contralor. El dirigente comunista dio su visto bueno para que la Jutep determinara de forma unánime que la construcción del Antel Arena violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad.

Consultado por El Observador, el dirigente aclaró que el fallo de la Jutep no fue una "investigación" propia: "Simplemente nos remitimos a la información que nos enviara el ente del auditor externo. Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la Jutep", afirmó Castro. "Se nos pidió por parte del directorio del ente evaluar si había elementos que puedan contravenir normas éticas o de transparencia pública", repitió. La Jutep lo ratificó.

A pocas horas de la publicación del fallo, la intendenta Carolina Cosse —bajo cuya presidencia en Antel había comenzado la construcción— cuestionó la auditoría de Antel, encargada meses atrás a Ecovis. La jerarca catalogó ese trabajo como una "pseudoauditoría" y la acusó de ser "el reporte de un militante herrerista".

"Para mí es una no noticia. Parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una campaña para tratar de matrizar en la gente que Antel no tiene que tener un Arena", sostuvo Cosse en rueda de prensa.

"También denota una concepción sobre el rol del Estado que busca que cada vez haya menos Estado. Es el mismo informe con otra firma", aseguró. "Hay una campaña que no nos puede confundir", zanjó, y comentó que "de lo que hay que hablar" es que Antel está perdiendo clientes y aseguró que "sospecha" que la participación de Antel en el mercado está muy por debajo del 50% cuando en 2019 era del 54%.

Al cerrar la rueda de prensa, la intendenta dijo a los periodistas que sería "la última vez" que se pronunciaría en torno al tema. Cosse nunca llegó a comentar que el fallo de la Jutep fue respaldado por un frenteamplista. El Observador se acercó a la intendenta para hacerle esa consulta, pero la jerarca ignoró al periodista.

Consultado por El Observador, el vocal frenteamplista de la Jutep señaló que no va "a abrir opinión sobre la auditoría de Antel". "Si según la información que yo tengo hay hechos que contravienen normas éticas o de transparencia, así como es responsabilidad de la asesoría haber realizado una verificación de los hechos dando las mayores garantías, es una responsabilidad mía juzgar la información que yo miro", estableció.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de Cosse a la auditoría, Jorge Castro manifestó que "no es una situación que corresponda" a la Jutep. "Si existen elementos para cuestionar la asesoría, se hace la denuncia pertinente a este organismo y este organismo investigará", declaró. Repreguntado sobre la calidad de la auditoría de Ecovis, criticada por la intendenta, el vocal del Frente Amplio replicó: "No es lo que estaba a consideración de la Junta".

Leonardo Carreño

Carolina Cosse cuestionó la auditoría en torno al Antel Arena

Ante la consulta de cuál era su visión sobre la consultoría en torno a la que la Jutep se basó enteramente para emitir un fallo, aludió: "En esto, la opinión que yo pueda tener sobre la asesoría no se basa en información directa que yo pueda tener, y no recibí elementos para que yo pueda elaborar un juicio de valor fundamentado".

El dirigente del Partido Comunista volvió a aclarar: "En este caso no estábamos juzgando al auditor. Si hay cuestionamientos a la auditoría, no nos corresponde hacerlo a nosotros. Acá no llegó ningún cuestionamiento para que nosotros nos pronunciáramos sobre la empresa auditora".

"Si hay ciudadanos que tienen dudas sobre la calidad ética de la asesoría contratada, tienen la posibilidad de plantearlo. Así como nos pronunciamos sobre este tema, investigaremos", lanzó ante la consulta sobre las recientes críticas a la auditoría de Antel.

"Si yo digo que Juan Pedro es una mala persona, y lo sostengo, me hago responsable. Si tengo elementos, los pongo en conocimiento para que todos tomemos conocimiento público", espetó Castro. "Cuando se está auditando una gestión, si había elementos para cuestionar al agente auditor, era el momento de hacerlo. No a través de declaraciones de prensa, sino a través de organismos de contralor", manifestó en torno a las críticas.

"Acá queremos politizar una cuestión que en el caso del pronunciamiento de la Jutep, no es politizada. La Jutep lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que mandó Antel. En todo caso cuestionen a Antel. Si quieren ir al fondo de la cuestión, y existen elementos, hay lugares para hacer la denuncia formal", lanzó.

El vocal del Frente Amplio apuntó que tiene prevista en los próximos días una instancia para informar a su fuerza política sobre el fallo de la Jutep, y que ya remitió un informe ante la Mesa Política, que sesionará este viernes. Por otro lado, Castro dijo que ya recibió una consulta de parte de la colectividad que integra, el Partido Comunista. El vocal se negó a detallar quién lo contactó. Consultado sobre si ha mantenido diálogo con la intendenta y expresidenta de Antel, Castro aseguró: "Yo no he hablado con Carolina Cosse ni antes, ni durante, ni después de esto".