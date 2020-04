Con oferta mínima, se afianza la suba de valores para el ganado gordo

Se consolida el repunte de precios en el mercado del ganado gordo. La industria está comprando ganado activamente, luego de dos semanas de baja operativa y la oferta disponible sigue siendo mínima.

Los frigoríficos mantienen la preferencia por vacas, respondiendo al aumento gradual que viene registrando la demanda china. Los negocios se concretan en el eje de los US$ 3 en cuarta balanza para las vacas bien pesadas, con un amplio abanico de precios hacia abajo dependiendo de la calidad.

El novillo especial es el menos pedido y también el de menor oferta, con cotizaciones que alcanzan los US$ 3,25 en ganados de punta. Hay buena demanda por novillos más livianos con destino al abasto, con negocios que rondan los US$ 3,20 por kilo.

También es ágil la demanda por vaquillonas, que se venden entre US$ 3,10 y US$ 3,15. Las entradas a planta son ágiles, entre cinco y siete días.

Los productores en general se resisten a vender y siguen “metiendo kilos” a sus ganados antes de que lleguen las primeras heladas. Si bien se espera un aumento de la oferta en la medida que se acerca el invierno, la disponibilidad de ganado seguirá siendo restringida a lo largo del año, coinciden operadores de mercado consultados.

En ovinos la actividad es mínima. Prácticamente se está sin operativa y con dificultades de colocación. Los valores para corderos rondan los US$ 3,40; los corderos pesados US$ 3,60; los borregos entorno a US$ 3,47; los capones en el eje de los US$ 3,35; y las ovejas en US$ 3,15.

Juan Samuelle

Esperan que la firmeza se mantenga

Se espera que continúe la firmeza de valores para el ganado gordo en la medida que los frigoríficos mantengan un buen ritmo de compras. El dato de faena de esta semana será clave para ver con qué avidez sale la industria y que capacidad de conseguir hacienda tiene. La semana pasada se procesaron 16.143 cabezas –con actividad disminuida por ser Semana Santa y por el paro de un sector de la Foica–, lejos por debajo de las casi 53.000 cabezas faenadas en misma semana un año atrás.

En la reposición los valores vienen resistiendo en plena zafra de terneros. Las lluvias concretadas esta semana en varias zonas del país y el repunte en el precio del ganado gordo pusieron una cuota de optimismo al mercado y eso se vio reflejado en la primera jornada de remate virtual de Plaza Rural. Los terneros livianos tuvieron venta total a un promedio de US$ 2,45 y los terneros entre 140 y 180 kilos US$ 2,39.

En el mercado internacional las dificultades continúan en el mercado europeo, con una demanda que sigue siendo prácticamente inexistente. Pero llegan buenas señales desde China. Las compras de carne del país asiático crecieron en el primer trimestre del año frente a un año atrás y fueron récord en marzo, con contenedores de carne vacuna, de cerdo y pollo congelados que finalmente fueron retirados de la aduana luego del retraso generado por el brote de coronavirus.

En carne vacuna específicamente, entre enero y marzo las importaciones llegaron a 531.000 toneladas, un 65% superior a igual período del año pasado. Los datos en lo que va de abril muestran un repunte de ventas de Uruguay.

Precio de exportación se mantiene en el eje de US$ 4.000

El precio de exportación de carne vacuna se mantuvo prácticamente sin cambios de una semana a otra.

Al 11 de abril la tonelada exportada promedió US$ 3.943, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes.

En el acumulado anual el promedio se ubica en US$ 4.058, 14% por encima de los US$ 3.551 logrados en igual período de 2019.

En carne ovina el valor de exportación semanal fue de US$ 4.014 por tonelada, por debajo de los US$ 4.311 de la semana anterior.

En lo que va de 2020 promedia US$ 4.571, un 9,6% arriba de los US$ 4.172 en mismo período de 2019.