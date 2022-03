Con petróleo arriba de US$ 100, inflación al alza y el referéndum, gobierno define si sube combustibles en abril

El próximo martes la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicará el informe de Paridad de Precios de Importación (PPI) del último mes, uno de los insumo que tendrá en cuenta el gobierno, junto con los números de Ancap, para definir qué pasará con las tarifas de los combustibles en abril.

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU actualizados al lunes 21 de marzo, muestran que en 24 días desde la vigencia de la nueva ventana de medición –comenzó el 26 de febrero y termina el 25 de marzo– los precios tuvieron variaciones significativas al alza.

En la costa del Golfo de México en EEUU (referencia de Ursea) el símil de la nafta Súper 95 registró un valor promedio de US$ 0,829 por litro, con suba de 19% respecto al mes inmediato anterior, según datos procesados por El Observador. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Para el caso del gasoil , tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI, estaba un 26% por encima de la medición anterior. El precio promedio del galón de ese combustible fue de US$ 0,926 por litro. Este ejercicio es solo una aproximación para ver cómo ha sido la tendencia del mercado internacional de combustibles refinados en el período ventana que analiza la Ursea cada mes.

En marzo, el Poder Ejecutivo aumentó los combustibles por segunda vez consecutiva en lo que va del año, y en un contexto marcado por una volatilidad creciente en los precios internacionales del petróleo tras el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia. En esa ocasión, mientras el informe técnico de la Urea sugería ajustes de entre 5% (nafta) y 9% (gasoil), la corrección fue parcial y se ubicó en 2% para ambos combustibles.

Los precios del crudo Brent promediaron los US$ 100 por barril en febrero, y los US$ 118 en marzo. Este jueves 24, el crudo Brent terminó en US$ 119, con una baja diaria de 2%.

La decisión oficial se tomará entre el martes 29 y el jueves 31 de la semana próxima, ya con el resultado a la vista del referéndum contra 135 artículos de ley de Urgente Consideración. Cabe recordar que en el Ejecutivo están decididos a continuar con el mecanismo basado en el PPI como la “política” para la fijación de precios de los combustibles, aun en el caso que sean derogados los 135 artículos de LUC.

Además del PPI y el informe de precio de Ancap, otro elemento que estará encima de la mesa es la inflación. La suba de precios se aceleró en febrero y quedó orillando el 9% en el acumulado de los últimos 12 meses, por lo que el gobierno también deberá considerar ese punto. Cualquier ajuste sumará presión extra sobre los precios, por lo que cabe esperar que ese punto se tenga en cuenta al momento de la decisión. Hasta ahora los antecedentes muestran que el gobierno siempre actuó de manera discrecional en la aplicación del PPI cuando tuvo que resolver.

Este jueves el semanario Búsqueda informó que en Ancap se espera que el gobierno defina un ajuste al alza para abril. El ente recibió un embarque en febrero con precio referencia de US$ 97,83, otro en marzo, y se prevé el arribo de otros dos en abril donde se reflejará el alza en el mercado internacional.