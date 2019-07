Con "sexo y desnudos", la sorprendente nueva adaptación para TV de "Sanditon" de Jane Austen

Sexo, desnudez y esclavitud no son elementos que uno normalmente asocie con la ficción de la escritora británica Jane Austen.

Sin embargo, una invitación a escribir una miniserie basada en "Sanditon", la obra inconclusa de la autora del siglo XIX, le dio al guionista Andrew Davies la oportunidad de romper las convenciones.

"Mi objetivo es complacerme a mí mismo al escribir estas cosas", dice Davies, quien admite que le resultó "bastante natural" esto de "sexualizar" la novela.

"Si (el sexo) no estaba ahí, pensé 'pongámosle algo'", explica. "Me gusta escribirlo y me gusta verlo".

El primer episodio de "Sanditon", que se transmitirá por el canal británico ITV el último trimestre del año, muestra a tres de sus protagonistas varones desnudándose en la orilla del mar.

En otra escena provocativa, su ingeniosa y joven heroína Charlotte (Rose Williams) se encuentra con un hombre y una mujer que están realizando un acto sexual furtivo en un bosque.

Además, una de las protagonistas de la historia, Miss Lambe (Crystal Clarke), es hija de una esclava de las colonias británicas.

Getty Images Davies ha escrito dramas como "Bleak House" y "Mr. Selfridge".

"Fue en gran medida un trabajo de equipo", dice Davies.

"Hablábamos, pensábamos y decíamos '¿Nos atrevemos a hacer eso? ¡Sí!'".

"Todo vale"

Austen había completado 12 capítulos de "Sanditon", originalmente titulada "The Brothers", en el momento de su muerte en 1817.

El drama de ocho episodios de ITV tiene como punto de partida estos capítulos y luego toma direcciones totalmente inventadas por sus escritores.

"Sospecho que los puristas lo odiarán, pero estamos en el negocio del entretenimiento", dice encogiéndose de hombros la actriz Anne Reid, que interpreta a la formidable viuda Lady Denham.

"Es un nuevo enfoque que permite a las personas sentir que la gente de antes no era tan diferente", dice el también actor Jack Fox sobre la "arriesgada" dramatización.

El actor Kris Marshall dice que "algunas cosas de la época pueden ser bastante serias y dignas, pero la serie es ingeniosa, lujuriosa y lasciva".

Marshall interpreta a Tom Parker, un ambicioso empresario decidido a hacer de Sanditon "el mejor balneario de toda la costa sur".

El exuberante personaje de Marshall destila confianza y optimismo de poder hacer las cosas.

"Sanditon es un lugar donde todo vale", dice sobre la ficticia ciudad donde se desarrolla la trama.

Desnudos

Los desnudos masculinos mencionados más arriba contrastan con el traje de baño victoriano que Charlotte (Rose Williams) viste para su propia inmersión en el océano.

Hablando el viernes después de una proyección del primer episodio de Sanditon, Williams dijo que la secuencia marca un alejamiento del drama tradicional.

"Durante mucho tiempo la norma fue que las mujeres expusieran sus cuerpos, por lo que se necesita un cambio", dijo la actriz a los periodistas.

Davies, el guionista, fue, por supuesto, quien hizo que Colin Firth tomara un baño improvisado en su adaptación de "Orgullo y Prejuicio", de Austen, para la BBC, en 1995.

"Hay más desnudos masculinos en estos días porque la desnudez femenina puede ser polémica", admite Davies, que también escribió las adaptaciones de "Los Miserables" y "Guerra y Paz" para la BBC.

"Pero ya saben, tal vez todo pueda volver".

