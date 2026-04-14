Encontraron el cuerpo de un uruguayo enterrado en el fondo de una casa en la localidad brasileña del Chui

El cuerpo de un hombre de 73 años fue encontrado sin vida en el fondo de una casa en Brasil , según pudo confirmar El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho luego de que la hija de la víctima, residente del departamento de Canelones, denunciara horas atrás que desde hacía una semana no lograba comunicarse con su padre , según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el consignado medio, tras notar una actitud extraña en su padre, con quien solía comunicarse mediante audios, la mujer decidió llamar a la actual pareja del hombre y esta le confesó que recientemente había tenido lugar una fuerte discusión en el hogar .

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Según el relato, la situación escaló y uno de los hijos de la pareja terminó atacando al hombre causándole la muerte. Tras esto, tomaron el cuerpo del fallecido y lo enterraron en el fondo de la casa .

En este marco, la Policía de Canelones puso en conocimiento del hecho a la Jefatura de Rocha, que luego derivó el caso a la Policía de Brasil, ya que el incidente había ocurrido en la localidad fronteriza de Chui.

Finalmente, oficiales policiales del país norteño se dirigieron al lugar y allí encontraron el cuerpo enterrado y tapado con materiales de construcción.