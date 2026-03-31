Hallaron el cuerpo de un hombre entre la basura de la usina de Felipe Cardoso

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en la usina municipal de Felipe Cardoso , según informó la Jefatura departamental en un comunicado. El cadáver fue encontrado entre residuos trasladados recientemente.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Teledía (Canal 4), el cuerpo corresponde a un hombre y estaba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo .

Las primeras actuaciones buscan determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte .

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Según el consignado medio, los residuos donde fue encontrado el cuerpo habían sido trasladados hasta Felipe Cardoso en las últimas horas.

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el cuerpo presenta heridas o lesiones que permitan establecer si hubo participación de terceros.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 4º Turno, que dispuso la actuación de Policía Científica en la escena. El hecho es investigado también por el Departamento de Homicidios.

La usina de Felipe Cardoso es el principal centro de disposición final de residuos de Montevideo, donde a diario ingresan grandes volúmenes de basura provenientes de distintos puntos de la ciudad.